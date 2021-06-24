Очередь, где твой конец? Что происходит в торговых центрах Новосибирска, где вакцинируют от ковида

Новосибирцы массово идут в торговые центры за прививкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/Анжела КОЛТОЧИХИНА

Жители Новосибирска стали массово прививаться. И многие идут не по записи в поликлинику, а в живую очередь в так называемых мобильных пунктах, которые чаще всего расположены в торговых центрах. Сейчас очереди в такие пункты выстраиваются гигантские. Даже в разгар рабочего дня в них могут находиться до полусотни человек. Корреспондент КП-Новосибирск съездил в несколько торговых центров и оценил этот ажиотаж.

Совсем недавно новый мобильный пункт вакцинации открылся в ТЦ «Аура». Направляемся прямиком туда. Пункт новый, а значит, людей должно быть больше, да и вакцины — тоже. Поднимаемся на 3-й этаж и пытаемся найти конец очереди, которая выстроилась вдоль бутиков. Она протянулась почти на пол-этажа. В очереди около полусотни человек. И это в разгар рабочего дня! Удивляемся, но тут же находим объяснение этому феномену.

Очередь растянулась на несколько бутиков. Фото: Анжела КОЛТОЧИХИНА

— Я управляющая магазином одежды, а это мой коллектив. Мы пришли сюда всем коллективом. Про этот пункт пока мало кто знает, поэтому людей принимают быстро. Будем вакцинироваться «Спутником». На него в интернете больше хороших отзывов, — рассказала КП-Новосибирск Вероника Котикова.

Делать прививку приходят всем коллективом. Фото: Анжела КОЛТОЧИХИНА

Заведующего столовой Андрея прийти в мобильный пункт вынудили обстоятельства: работники общепита должны быть привиты. Сначала мужчина хотел поставить прививку в поликлинике.

— Там свет отключили, а потом сказали, что вакцина закончилась. Вот поэтому я и стою в этой очереди в «Ауре». Буду просить, чтобы поставили «Спутник»: читал о нем много, — говорит Андрей.

Мобильный пункт в «Ауре» выглядит как медкабинет. Справа от двери сидит врач, проводящий перед приемом небольшой опрос. Он интересуется здоровьем пациента, выясняет, нет ли противопоказаний. Затем провожает за ширму, где и делают прививку. В кабинете есть морозильная камера, в которой при температуре -18 хранится вакцина «Спутник-V». И она действительно может закончиться: мобильный пункт рассчитан на 200 человек в день.

Следующий пункт назначения — ТК «Река» недалеко от станции метро «Речной вокзал». Он также находится на 3-м этаже, но там ажиотаж не такой, как в «Ауре».

— Я уже переболела коронавирусом, повторно болеть не хочу. Пыталась записаться в поликлинику на Госуслугах, но не было мест. Был вариант ехать в Академгородок, но это очень далеко. Поэтому приехала сюда, — объясняет Анастасия, посетительница ТК «Река». — Я хочу привиться «КовиВаком», а если его не будет, то «Спутником».

настасия уже переболела ковидом. Фото: Анжела КОЛТОЧИХИНА

Для того чтобы сделать прививку, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Информация о том, что вы привились, сразу же появится на сайте Госуслуги.

В целом, несмотря на столпотворение людей в торговых центрах, ждать своей очереди приходится не больше часа.

ОФИЦИАЛЬНО

«ВСЕМ БЕЖАТЬ НЕ НУЖНО!»

Замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова обратила внимание, что мобильные пункты вакцинации — ни в коем случае не замена кабинетам вакцинопрофилактики в поликлиниках.

— В торговых центрах пункты разворачиваются для того, чтобы приблизить вакцинацию в первую очередь к сотрудникам, потому что они работают с людьми. «Аура» — большой торговый центр, куда приходит большое количество посетителей. Очень важно, чтобы были защищены продавцы, консультанты, весь персонал. Во-вторых, пункт, конечно, для тех, кто пришел за покупками и решил вакцинироваться. Но не нужно всем желающим приходить именно в торговые центры и создавать огромные очереди. Во всех взрослых поликлиниках области открыты кабинеты, где можно привиться от коронавируса, предварительно записавшись, например, на портале Госуслуги. Таких кабинетов сейчас больше 100.

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