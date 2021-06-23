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23 июня 2021 5:54

«И гуляют, и пляшут по ночам, и все без масок — вот и вспышка...»: вирусолог рассказал, какой будет третья волна коронавируса в Новосибирске

При соблюдении строгих мер и вакцинации вспышку можно будет остановить всего за две недели
Никита МАНЬКО
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Когда закончится третья волна коронавируса, зависит от того, будут ли сибиряки носить маски.

Когда закончится третья волна коронавируса, зависит от того, будут ли сибиряки носить маски.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодежные ночные тусовки в связи с последним звонком с полным несоблюдением масочного режима привели к началу третьей волны коронавируса в Новосибирске. В результате власти отменили массовые мероприятия до конца сентября. Как остановить третью волну COVID-19 и почему вакцинация должна быть массовой, рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.

— Почему началась третья волна коронавируса в Новосибирске?

— Третья волна в Новосибирске началась три недели назад. Была вспышка повышенной заболеваемости в основном у 18-летних, потому что они и гуляли, и плясали по ночам в связи с окончанием учебного года. И во время этих плясок и встреч совершенно не соблюдались противоэпидемические меры. Винить здесь тем, кто заболел, можно только себя: посмотритесь в зеркало. Если вы не вакцинировались — вы рано или поздно словите COVID-19. А такие вечеринки — как раз то место, где вероятность заражения максимальна, а они еще и без масок там были.

— Чем опасен индийский вариант коронавируса, который зафиксировали у большинства инфицированных?

— Главная особенность индийского варианта в том, что он передается быстрее, и болезнь наступает раньше. Кроме того, он значительно изменен по сравнению с исходным штаммом COVID-19, на основе которого создавались большинство вакцин. Относительно тяжести заболевания индийским вариантом COVID-19 еще идут споры и исследования, но его интенсивное распространение налицо. В Москве около 80% случаев выявления COVID-19 связано с индийским вариантом вируса, в Санкт-Петербурге то же самое. А ведь впервые о повышенной опасности индийского варианта вируса заговорили еще полтора месяца назад. Но и тогда рейсы в Индию никто не отменил. И никто не сажал туристов на карантин. Наконец, не ввели допуск за рубеж только привитых туристов. Сейчас остановить его уже не получится, он вовсю распространяется по регионам.

— Когда закончится третья волна коронавируса в России?

— Я не буду давать прогнозов, потому что это зависит от поведения людей, от скорости вакцинации и от строгости соблюдения противоэпидемических мер. На самом деле надо срочно всем вакцинироваться и продолжать носить маски. Мы все можем вместе уменьшить заболеваемость и потушить вспышку, если это все будем срочно делать и выполнять. Если все будут вакцинироваться и следовать этим правилам, то спад начнется уже через 5 — 7 дней. Мы живем в разумном и логичном мире, идите и вакцинируйтесь. А если не будем этого делать, то прогноз будет очень плохой, хуже некуда.

— В Европе заявили, что победили третью волну, когда вакцинация населения достигала 60 — 70%. Это показатель?

— Не надо приводить анонимные заявления непонятно кого. Европа большая, и ситуация там разная в разных странах. В Сан Марино, где привиты 100%, заболеваемость нулевая. В Израиле, где привито около 65%, заболеваемость кардинально снизилась, но пока не до нуля. Так что 60% — это иллюзия защищенности от болезни. В расчеты этих процентов вложено много параметров, они разные для разных стран, и параметры эти еще и изменяются. Многое зависит и от варианта коронавируса, особенностей климата и территории, от числа переболевших. Обычаи народов и стран очень сильно влияют. В Италии, например, при встрече принято целоваться, и там коронавирус распространялся быстрее. В Британии назвали необходимыми 70% вакцинированных. Эксперты ВОЗ оценивали возможность проведения Олимпийских игр и назвали цифру — 80% вакцинированных для исключения эпидемии. Они уверены, что такая цифра обеспечит минимально необходимый коллективный иммунитет на Олимпиаде, но при этом они оставляют маски обязательными. И в любом случае, если вы не привиты во время эпидемии, то это — как прыжок с самолета без парашюта.

— Стоит ли пробовать совмещать разные варианты вакцин?

— Зачем пробовать разные вакцины? Есть результаты испытаний по вакцине «Спутник-V», опубликованные в крайне авторитетном научном журнале The Lancet. Кроме того, группа наших российских добровольцев с биологическим образованием не поверила этим статьям и провела независимое исследование на 800 добровольцах. Так вот — их результаты сошлись с данными вышеуказанной статьи. Для меня лично вывод один: это единственная сейчас российская вакцина с доказанным эффектом, известными поствакцинальными реакциями, и она вполне безопасна. На русскоязычных сайтах www.rlsnet.ru и www.vidal.ru есть подробные инструкции по применению Спутника и Ковивак, и вы можете выбрать вакцину сами. В мире уже произведено более 2,5 миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции, в России — всего-то 35 миллионов доз. Это 1,5% от общемирового объема. В Великобритании процент вакцинации населения — около 60%, а в России — всего 12%. Мы отстаем только и исключительно по своей собственной глупости.

— Если поставить прививку от коронавируса, это поможет победить третью волну?

— Ни один единичный акт вакцинации не скажется на коллективном иммунитете. Пока не будет вакцинировано минимум 70% населения, нужно продолжать соблюдать противоэпидемические меры. Вакцинирование защитит вас через 42 дня. И другого способа обеспечить коллективный иммунитет нет. Для выхода из эпидемии необходима массовая вакцинация. Другого пути нет.

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