В Новосибирске со счетов убитого экс-полицейским трансгендера пропали деньги: жертва и преступник были любовниками

Денис и Коля-Вика расстались за полгода до убийства. Фото: Соцсети // предоставлено знакомыми потерпевшего

В Новосибирске суд начал рассматривать дело об убийстве трансгендера Коли-Вики Басаковского бывшим полицейским. Экс-пэпээсник Денис сперва задушил бывшего возлюбленного, а потом помогал родным жертвы искать «пропавшего». После задержания сержант написал явку с повинной, но родственники не верят в раскаяние убийцы. Говорят, что со счетов Коли-Вики пропали деньги, а в письмах из СИЗО Денис признавался, что якобы «не сожалеет» и он «всех спас» от трансгендера. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

БИЛ, ПЛАКАЛ И СПАЛ ПОД ДВЕРЬЮ

Денис был сержантом ППС из Искитима, а она — самым известным трансгендером Сибири. По паспорту — Николай Басаковский, но парень представлялся всем Викой, носил платья, красился, принимал гормональную терапию и рассказывал о своем пути в интернете. 22-летний полицейский познакомился с Колей-Викой благодаря своей сестре. А через месяц парочка уже стала жить вместе. Любовники почти не появлялись на публике вдвоем, хотя отношения полицейского и трансгендера не были тайной для друзей: те рассказывают, что сержант дарил Коле-Вике цветы, мягкие игрушки — панды. А вот на работе Денис тщательно скрывал свой роман и боялся, что коллеги однажды узнают. В марте 2020 года трансгендер заявил о расставании с пэпээсником.

— Думаю, дело в тираническом поведении Дениса. Он вел себя неадекватно, ревновал патологически. Читал ее переписки, даже ставил на компьютер специальные программы для слежки за ней. Во время сцен ревности душил Вику. Да так, что она теряла сознание. А потом, когда приходила в себя, лежала под одеялом, а он плакал рядом с ней. Она все мечтала его исправить. Но даже после расставания она хотела сохранить с ним дружбу, — рассказала КП-Новосибирск подруга Алиса.

Обвиняемый помогал искать жертву. Фото: Соцсети

Пэпээсник так просто расставаться не хотел. Писал в соцсетях, караулил у подъезда. Трансгендер знал, что экс-бойфренд работает в полиции и даже мечтает о повышении. И решил это использовать. По версии следствия, он записал частное интимное видео с Денисом. И, видимо, угрожал. Летом 2020 года Денис уволился из полиции и оставил мечты о карьере силовика. Однако преследовать Николая не прекратил. А через несколько месяцев — в октябре — заявил, что готов просто дружить, и пригласил Колю-Вику в родное село Бурмистрово. Неожиданно для подруг Вика поехала к бывшему парню.

ДОЛЖЕН БЫЛ НАЙТИ ДЕВУШКУ

Убийство произошло именно в селе Бурмистрово. Басаковский сначала гулял там с Денисом и его друзьями, а потом остался ночевать в доме у мамы экс-полицейского. Николай дружил с мамой, а вот оставаться с Денисом наедине боялся. Утром родительница поехала на работу, оставила в доме ключи. Николай тоже засобирался уезжать, но Денис вызвал его на разговор.

— Обвиняемый рассказывает, что в тот момент между ними началась ссора. Якобы потерпевший сказал ему еще при расставании, что тот должен найти себе девушку за полгода и отстать от него. И напомнил о видео частного характера, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Искитимского района Евгений Ефимкин.

Взбешенный шантажом бывший полицейский заломал экс-любовнику руку, надел на него наручники. А потом накинул ремень на шею и задушил его.

Николай сбежал от бывшего парня к подруге Кристине. Фото: Соцсети // Предоставлены подругой потерпевшего

ПИСАЛ С АККАУНТА ЖЕРТВЫ

После убийства Денис оторвал от трупа большой палец, завернул тело в мешок и увез в овраг. Пальцем разблокировал телефон, вызвал такси и поехал в Бердск. Оттуда снимал сторис в Инстаграм с аккаунта Николая Басаковского. Писал с его телефона SMS знакомым в надежде отвести от себя подозрения. В том числе рассказывал подружкам трансгендера о себе.

— Еще расскажу тебе о Диньке. Вчера сама, блин, вспоминала все, что было, он очень хороший и до сих пор меня поддерживает, — писал подозреваемый с аккаунта Николая Басаковского. А потом и сообщения, и выходы Басаковского в соцсети прекратились. Друзья забили тревогу. А Денис надел маску обеспокоенного бывшего.

— Он сам помогал нам искать Вику, успокаивал и придумывал разные истории про конфликт со знакомым из Бердска. Потом Дениса вызвали в Искитимский отдел полиции, и он там раскололся. Написал явку с повинной. Но в душе, я думаю, он не признал вину в убийстве, даже гордился этим. В письмах своей сестре из СИЗО писал, что «всех спас» от трансгендера, насколько я знаю. И много неадекватного писал, — поделилась с КП-Новосибирск тетя Николая Басаковского Марина.

Николай-Вика занимался единоборствами, чтобы защитить себя от агрессии. Фото: Фото: Стоп-кадр ROMB

ДРУЗЬЯ ПОСТОЯННО ЗАНИМАЛИ У НЕГО ДЕНЬГИ

Родственники считают, что следователи должны возбудить еще одно уголовное дело, якобы расследование прошло не в полном объеме. Мама Николая вступила в права наследования и обнаружила, что банковские счета сына пусты. Однако накопления должны были остаться. Трансгендер работал в одном из стрип-клубов Новосибирска, пел там и танцевал. Друзья постоянно занимали у него деньги, и Николай не отказывал в помощи.

— Он неплохо зарабатывал. Более того, Николай копил, откладывал деньги, мечтал о своей квартире в Новосибирске. А после убийства эти деньги пропали, — добавляет тетя убитого Марина. — Я думаю, что не было никакой ревности, это спланированное убийство с грабежом. А все остальное — это личная жизнь племянника, что ее обсуждать...

Николай (слева) с детства мечтал стать Викой (справа). Фото: предоставлены родственниками потерпевшего

Адвокат потерпевших уточнила: еще не все банки ответили на запрос нотариуса о средствах на счетах Николая. Есть надежда, что деньги все-таки найдутся. В Искитимской межрайонной прокуратуре пояснили: версия о хищении средств будет рассматриваться в ходе суда, при наличии доказательств будет возбуждено уголовное дело.

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