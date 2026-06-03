«Тело спрятали в лесу и сбежали»: убийцу таксиста нашли спустя 12 лет – что его выдало

Жителю Забайкальского края вменяют убийство. Фото: УСМИ СК России

Новосибирские следователи вычислили предполагаемого убийцу, который 12 лет назад расправился с таксистом. Жителю Забайкальского края вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в ноябре 2014 года в лесу возле поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района нашли автомобиль, рядом с которым находилось тело 51-летнего владельца машины. Тогда было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако найти виновного не удалось.

Подозреваемого в убийстве таксиста под Новосибирском задержали. Видео: УСМИ СК России

Спустя несколько лет следователи и криминалисты вновь изучили материалы дела. Были проведены многочисленные судебные экспертизы. И ДНК предполагаемого убийцы совпало с ДНК одного из осужденных, который отбывал наказание в исправительной колонии Иркутской области.

После этого расследование возобновили, а подозреваемого доставили в Новосибирск для проведения следственных действий. Сейчас версия случившегося такова: подозреваемый вместе со знакомым собирался уехать из Новосибирска в Читу и воспользовался услугами частного водителя.

- В пути нападавшие нанесли 51-летнему водителю множественные удары ножом и спрятали его тело в лесу. Не сумев завести автомобиль, мужчины бросили его рядом с местом преступления и скрылись, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Второго предполагаемого участника преступления продолжают разыскивать, расследование продолжается.

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