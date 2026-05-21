«Избили и бросили умирать на дороге»: суд не смягчил приговор экс-полицейским за убийство парня в Яркуле

Экс-полицейские не смогли смягчить приговор за убийство 13-летней давности. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ // Мария НОВИКОВА

В Новосибирске суд поставил точку в деле бывших полицейских Алексея Бороздина и Александра Кунца, осужденных за убийство 22-летнего Владимира Поторокина. Напомним, в феврале 2013 года в селе Яркуль начальник участковых Кунц, начальник угрозыска Бороздин и участковый Гришаев поехали на вызов. Причина, по версии следствия, — Владимир напился и разбил телевизор: полицейские повезли его в отдел. Владимир начал обвинять полицейских в причастности к исчезновению 14-летней школьницы Наташи Матюхиной.

— По дороге Поторокин обвинял Кунца в том, что он причастен к убийству Наташи Матюхиной, которая без вести пропала 2 марта 2010 года. Поторокин говорил Кунцу, что якобы Кунц с кем-то убил Матюхину и увез на автомобиле «Волга» белого цвета в неизвестном направлении. В ответ Кунц начал бить Поторокина по различным частям тела, говорил: «Заткнись, или тебе будет плохо». Угрожал ему физической расправой. Бороздин также нанес Поторокину два удара в голову и говорил обоим успокоиться. Мне сказал, что Поторокин болтает в селе Яркуль о том, что Кунц причастен к убийству Матюхиной, — рассказывал участковый Гришаев, который вел машину.

Дальше, по версии следствия, Кунц и Бороздин велели сменить маршрут, остановить служебный автомобиль и решили учинить расправу над Поторокиным. Полицейские его избили и бросили на морозе.

Родные Владимира Поторокина стали искать его на следующий день, но в отделе полиции ей сказали, что его якобы отпустили его. А в апреле 2013 года сельчане обнаружили тело замерзшего Владимира Поторокина возле дачного общества: местные полицейские списали это на несчастный случай.

Когда следователи вновь вернулись к делу о смерти Наташи Матюхиной, то появились подозрения, что Поторокин мог быть убит. Его тело эксгумировали, затем допросили участкового Гришаева.

Александру Кунцу и Алексею Бороздину предъявили обвинение в убийстве группой лиц и другим менее тяжким статьям. Кунцу вменили хищение служебного пистолета, а Бороздину — превышение полномочий с применением насилия и халатности. Cуд арестовал обоих.

Через несколько месяцев главный свидетель Гришаев уволился из полиции и отказался от показаний, якобы он оговорил бывших коллег. Суд вернулся к его предыдущим показаниям, огласил все протоколы и приговоры в присутствии Гришаева. Опровергнуть их он не смог. 28 января 2026 года Кунцу и Бороздину огласили приговор.

- Кунц — 16 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майора полиции в отставке. Бороздин — 15 лет 6 месяцев строгого режима с лишением звания майор полиции. Услышав срок, Кунц сел на скамейку, Бороздин посинел и едва не упал в обморок, — сообщила корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Осужденные экс-полицейские и их адвокаты обжаловали приговор и заявили о невиновности, подали апелляционную жалобу с просьбой их оправдать. Но Пятый апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность приговора:

— Судебная коллегия согласилась с выводами о доказанности вины, квалификацией их действий и назначенным наказанием. В части разрешения гражданских исков приговор изменен в связи с нарушением судом первой инстанции требований закона. Иски потерпевших поданы на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, — сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участковый стал свидетелем убийства, но не выдал своего начальника

«После приговора посинел и едва не упал в обморок»: экс-полицейских отправили в колонию за убийство парня в Яркуле

Умер экс-офицер МВД, которого в Новосибирске судили за убийство Наташи Матюхиной

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX