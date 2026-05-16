«Подожгли в могиле и заживо закопали»: в Новосибирске суд не смягчил приговор красноярцу за жестокое убийство на кладбище

Подозреваемых задержали через полтора года. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

В Новосибирске суд поставил точку в деле красноярца, обвиненного в убийстве на кладбище. Напомним, в августе 2023 года в городе Могоча Читинской области пропал 43-летний местный житель — Антон*. Родственники мужчины обратились в полицию. Два года он числился пропавшим без вести, пока не нашли его тело. А в 2025 году полиция задержала одного из участников расправы — 30-летнего Семена*. Мужчина работал гробовщиком на местном кладбище, вскоре он дал признательные показания. В розыск объявили 47-летнего Дмитрия* из Хабаровского края, а также 43-летнего Алексея* из Красноярского края, вскоре обоих задержали.

- В августе 2023 года в городе Могоча обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения заманили 41-летнего знакомого, с которым имелся конфликт, в машину и привезли на городское кладбище. Там они устроили жестокую расправу, - сообщили в СУ СКП по Забайкальскому краю.

По данным прокуратуры, поводом для убийства стал конфликт всех троих с Антоном. Он якобы злоупотреблял алкоголем, оскорблял их, за что они хотели «наказать». Для этого местный гробовщик заранее вырыл могилу, Антона убедили сесть в авто и отвезли на кладбище. Его избили, в ответ мужчина оскорблял и пытался дать сдачи.

- Его толкнули в яму между могилами, подожгли и закопали. Экспертиза установила, что потерпевший погиб, задохнувшись под землей, - сообщил КП-Новосибирск источник.

Убийцы скрылись и договорились молчать. Следователи завели уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью. В феврале 2026 года Забайкальский краевой суд вынес приговор: 30-летний Семен* получил 15 лет колонии строгого режима, 47-летнему Дмитрию* назначили 18 лет колонии строгого режима. Алексей был ранее судим за жестокое избиение человека и получил 19,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, Алексей был лишен права управления транспортными средствами на 2 года за то, что пьяным сел за руль. Он вину не признал и обжаловал приговор:

- Осужденный написал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор суда. В итоге его действия переквалифицировать на статью 316 УК РФ «Укрывательство преступления». Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

*Имена изменены

