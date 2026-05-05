Происшествия5 мая 2026 5:15

«Восстала из мертвых»: как в Новосибирской области объявилась женщина, признанная убитой

Прокуратура объяснила, почему мужчину судили за смерть живой женщины
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Михаил Миронов получил срок за два убийства. Но одна из «жертв» оказалась живой. Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Дело об убийстве жительницы Усть-Таркского района – одно из самых скандальных для новосибирского следствия. За смерть сельчанки дали срок, а она оказалась живой. Мы задались вопросом, что теперь будет с приговором.

Михаил Миронов отбывает срок уже два года. Его отправили в колонию строгого режима за два убийства.

В первом случае события датируются 2018 годом. По материалам следствия, местная жительница погибла ночью 7 августа. Вот как описал инцидент судебный департамент региона:

«После совместного распития алкогольных напитков находились на мосту через реку Тарка в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Возникла ссора, в результате которой Миронов нанес ей удары в область головы. Затем перекинул тело через ограждение моста и сбросил его с высоты 7,5 метров в реку Тарку».

Труп 48-летней утопленницы нашли, а Миронов дал признательные показания. Второй криминал выглядит похоже. Даже возраст «жертвы» близок – 47 лет. Но события датируются уже августом 2023 года.

- У Миронова, не понесшего наказание за ранее совершенное убийство, находящегося в алкогольном опьянении, в результате конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений, возник преступный умысел на еще одно убийство. Реализуя его, он с силой нанес В. множественные удары в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Убедившись, что В. находится в бессознательном состоянии, Миронов перенес ее на берег реки Омь, сбросил в реку, дождался, когда она погрузилась под воду, и скрылся с места преступления, - описал события судебный департамент.

Примечательно, что точный день указанных событий следствие не установило. Не найден и труп.

Миронову, тем не менее, вынесли приговор – 16 лет. Но как такое возможно? На чем строились доказательства?

Редакции КП-Новосибирск дала пояснения начальник отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт.

- Фактически он сам явился с повинной в органы предварительного расследования и заявил о совершенном убийстве именно второй женщины, - пояснила КП-Новосибирск Ольга Николаевна. - В отношении первой женщины первоначально не было установлено криминальное обстоятельство лишения ее жизни, полагали, что она утонула. И уже после явки с повинной, в которой Миронов сознался в убийстве второй женщины, он сознался еще и в убийстве первой. При этом Миронов занимал очень активную позицию, он охотно рассказывал следствию о том, как именно им были совершены убийства, наглядно демонстрировал, как он нес тело второй женщины, где останавливался. Он рассказывал и показывал, что первую сбросил с мостка в населенном пункте. Что вторую уже не стал там топить, поскольку первое тело всплыло, а перенес за село, где есть смыкание двух рек. Рассказал, что светил телефоном, убедился, что утонула…

Осужденный отбывает наказание, но делом вновь должен заняться Следственный комитет. Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

В материалах следствия действительно говорится о том, что осужденный сам рассказал о преступлении, что описал подробности. Документально это так. Но вот юрист Михаил Жуков, руководствуясь своим опытом, высказал сомнения на этот счет.

- Сейчас необходимо в связи с появлением «бродячего трупа» выносить постановление о реабилитации осужденного. Реабилитировать и решать вопрос о компенсации причиненного морального вреда. А в формулировку о том, что гражданин «сам пришел», позвольте мне не поверить. Есть единичные случаи, когда так происходит. А обычно выглядит так: человека задерживают и уже тогда предлагают признаться. Он пишет явку с повинной, но на самом деле его уже задержали. А он не приходил – не стучался в окна и двери с просьбой «возьмите меня и признайте преступником», - прокомментировал Жуков.

Миронов пока не реабилитирован. Оказывается, с этим возможна сложность.

- Родственники сообщили о том, что потерпевшая появилась в селе. Но так вышло, что ее не допросили, и она сразу же опять уехала. Безусловно, это является основанием для проведения проверки, - поясняет Ольга Либрихт.

То есть факт «воскрешения» пока не подтвержден. Стало быть, нет документальных оснований и для пересмотра дела Миронова. Установить истину здесь должен Следственный комитет.

