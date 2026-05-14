«Ее тело нашли спустя год»: в Новосибирске суд закрыл дело экс-полицейского, убившего «Миссис Бурятия» и ее друга

Суд поставил точку в деле об убийстве, которое ужаснуло Республику Бурятия. Напомним, 12 апреля 2024 года финалистка конкурса «Миссис Бурятия-2024» Сэсег Буинова уехала таксовать на черном «Мицубиси Аутлендер» и пропала. По данным следствия, 30-летняя мать двоих детей вечером встретилась с подругами на парковке ТЦ. После этого поехала на встречу с 26-летним знакомым Станиславом Норбоевым — родные говорят, что никакого романа между ними не было. Домой Сэсег так и не вернулась, утром ее телефон не отвечал.

Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт». Следователи стали смотреть камеры: в 22:25 Сэсег и Станислав встретились, в 00:19 ее внедорожник уехал с парковки ТЦ. Через три дня поисков автомобиль обнаружили в одном из дворов, госномера лежали в багажнике. В самом автомобиле нашли кровь «Миссис Бурятии», в 5 километрах в промзоне нашли одежду Сэсег и Станислава, водительские права и ключи от машины. Рядом — следы крови мужчины. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц, стали искать преступника.

Выяснилось, что на видеозаписи с камер у ТЦ попал мужчина, его же видели охранники в промзоне. Тела убитых долго не могли найти: пришлось осмотреть более 500 гаражей, после оттепели в марте 2025 года убитых Сэсег и Станислава обнаружили в досмотровой яме заброшенного гаража.

В ноябре 2025 года расследование завершили, обвинения предъявили 40-летнему экс-полицейскому Валерию С.*. Но к тому моменту он уже был мертв.

Выяснилось, что его уволили в 2021 году, он уехал заграницу с семьей, но потом вернулся в Россию. По версии СК, он решил украсть дорогой внедорожник, а затем продать его.

- Возле автодороги по улице Бабушкина он увидел автомобиль, в котором находились незнакомые ему мужчина и женщина. Затем сел в салон авто на заднее сиденье, стал угрожать пистолетом и заставил отъехать к безлюдному неосвещенному месту. Там он вывел женщину и мужчину из автомобиля и застрелил их, — сообщали в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.

Валерий пытался замести следы преступления – стер отпечатки, бросил машину во дворах. Затем решил спрятать тела, для чего поехал на такси в Иркутск и попросил у знакомого автомобиль. 13 апреля он спрятал тела, а 20 апреля вернулся к знакомому и застрелил его — по одной из версий, боялся, что тот его сдаст. Затем облил бензином дом и автомобиль убитого знакомого. С канистрой в руках экс-полицейского застали знакомые убитого. Они смогли спастись от убийцы, Валерий тоже выбрался из горящего дома. Прибывшая на место ЧП скорая забрала его в больницу, где он скончался 21 апреля 2024 года.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве трех лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление, о грабеже в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью, поджоге, незаконном хранении оружия и угрозах убийством.

Жена обвиняемого решила доказать невиновность мужа и заявила, что муж писал ей сообщения, что его подставили. Адвокат Валерия С. просил суд проверить эту версию.

Однако следствие собрало достаточно доказательств – изучили огромный объем видеозаписей, даже данные пункта весового контроля в момент проезды машины Валерия с телами убитых и без них. 26 февраля 2026 года Верховный суд Бурятии прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемого по нереабилитирующим обстоятельствам, признав вину экс-полицейского. Адвокат обжаловал приговор, жалобу рассмотрели в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции, что находится в Новосибирске.

- Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила решение без изменений, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

