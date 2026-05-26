«Робко выглядывают из своего домика»: в Новосибирском зоопарке у двух самок манулов родились котята

Две самки манулов дали потомство в Новосибирском зоопарке. Фото Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке две самки манулов дали потомство. Рожденные в апреле малыши уже начали выходить из своих домиков на первые прогулки, но, как рассказали в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, пока манулята очень уязвимы и могут легко подхватить инфекции. Поэтому сейчас специалисты делают все возможное, чтобы защитить котят и создать для них безопасную среду.

Но с каждым днем манулята проводят на свежем воздухе все больше времени. Гулять они предпочитают по вечерам, что полностью совпадает с их природными биоритмами.

В Новосибирском зоопарке манулята вышли на первые прогулки. Видео: телеграмм-канал «Манулизация»

Посетители уже успели заметить котят манула Лоло, которые с любопытством осматривают вольер под присмотром бдительной мамы.

- Манулята уже робко, но с любопытством, выглядывают из своего домика. Сколько котят? Мы видели двоих – посмотрим, покажется ли кто-нибудь еще, - поделился автор телеграм-канала «Манулизация».

Кстати, Новосибирский зоопарк успешно разводит манулов с 1995 года. Рождение каждого детеныша помогает сохранить редкий вид.

