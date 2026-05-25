«Они остались без мамы - шансов выжить практичекси не было»: спасенных медвежат-сирот из Приморья привезли в Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке рассказали о приключении двух гималайских медвежат. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Двух гималайских медвежат сотрудники охотнадзора нашли в лесу в Приморском крае: они были совсем одни, без мамы. Их спасли инспекторы охотнадзора, выходили в центре реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка Надеждинского района, а затем отправили за тысячи километров — в Новосибирский зоопарк. С 29 апреля малыши уже в Сибири, а 25 мая их, наконец-то, перевели в уличный вольер. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Как объяснили в зоопарке, шансов выжить без помощи человека у медвежат практически не было. Но судьба оказалась к ним благосклонна: в центре реабилитации с февраля косолапых откармливали, лечили и готовили к самостоятельной жизни.

В Новосибирский зоопарк привезли двух гималайских медвежат

Перед дальней дорогой в Сибирь медвежата прошли полный медосмотр. Им сделали все необходимые прививки. Вердикт ветеринаров: здоровы и готовы к путешествию.

29 апреля детеныши отправились в долгий путь — сначала во Владивосток, затем самолетом в Москву, а оттуда уже в Новосибирск.

В Новосибирском зоопарке медвежат сначала отправили на обязательный карантин, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Затем начался период адаптации: зоологи и ветеринары делали все, чтобы малыши чувствовали себя в безопасности и привыкали к новому дому.

25 мая медвежат перевели в уличный вольер. Теперь они могут гулять на свежем воздухе, играть и познавать мир вокруг. А посмотреть на них теперь могут все посетители зоопарка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выглядывает из маминой сумки»: в Новосибирске у кенгуру из зоопарка родился детеныш

«Характер показали сразу»: два птенца появились у венценосных журавлей в Новосибирском зоопарке

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX