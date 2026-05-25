«Выглядывает из маминой сумки»: в Новосибирске у кенгуру из зоопарка родился детеныш

Совсем скоро кенгуренку выберут имя.

В семействе кенгуру из левобережного зоопарка «Обитаемый остров» - пополнение: у Бонни и Ириски родился малыш. Кроха уже начал выглядывать из маминой сумки и даже совершает первые робкие вылазки наружу.

— Крошка уже не прячется круглосуточно. Теперь он регулярно выглядывает из маминой сумки, а иногда и смело вылезает наружу, с любопытством осматривает всё вокруг и постепенно готовится к первым самостоятельным выходам, — рассказали в зоопарке «Обитаемый остров».

Пополнение в семье кенгуру Левобережного зоопарка Новосибирска

У малыша пока нет имени, и сотрудники зоопарка обратились к посетителям за помощью.

— Помогите нам выбрать имя для мальчика! Напишите в комментариях, как бы вы назвали нашего кенгуренка. Лучшие варианты мы обязательно рассмотрим, — призывают в зоопарке.

Пока новосибирцы советуют в соцсетях: кто-то предлагает назвать малыша Бен, кто-то — Кенни, а кто-то — Ру.

Совсем скоро, обещают в зоопарке, малыш перестанет бояться и начнет уверенно прыгать рядом с родителями.

