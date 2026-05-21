Дом. Семья21 мая 2026 8:56

«В первые недели мама скрывала малышей»: в Новосибирском зоопарке трое детенышей родились у дальневосточных леопардов

Екатерина ХАЛИМОВА
Малыши начали выходить из логова спустя почти месяц после рождения. Фото Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

В Новосибирском зоопарке произошло пополнение в семье хищников. 20 апреля 2026 года у пары дальневосточных леопардов Хилари и Давы родились трое детенышей — два мальчика и одна девочка. Радостной новостью сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило поделились только сейчас, когда мама начала выводить малышей из укрытия.

Как рассказали в зоопарке, первые недели после рождения Хилари тщательно прятала детенышей и практически никого к ним не подпускала. Только несколько дней назад малыши начали выходить из укрытия.

— Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие, — рассказала зоолог Юлия Коновалова.

Для пары Хилари и Давы это уже второе потомство. Их первая дочь Хлоя появилась на свет в 2024 году.

Когда маленькие леопарды достигли месячного возраста, ветеринары провели обязательный осмотр. Специалисты определили пол детенышей, а также выполнили необходимые процедуры — чипирование и дегельминтизацию.

Напомним, дальневосточный леопард считается одним из самых редких представителей семейства кошачьих в мире. Новосибирский зоопарк занимается работой по сохранению этого вида с 1970 года. Каждое новое потомство помогает поддерживать популяцию редких животных.

Теперь посетители смогут наблюдать, как подрастают новые обитатели зоопарка. Правда, сотрудники предупреждают: заботливая мама пока внимательно следит за безопасностью малышей и при любом подозрительном шуме уводит их обратно в укрытие.

