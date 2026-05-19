«Характер показали сразу»: два птенца появились у венценосных журавлей в Новосибирском зоопарке

Сейчас главная задача для птенцов — расти, набираться сил и привыкать к окружающему миру. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило на свет появились два птенца венценосных журавлей. Как они живут вместе с родитеми — в материале КП-Новосибирск.

Птенцы вылупились 12 и 14 февраля 2026 года. Их вес при рождении оказался почти одинаковым — 74 и 72 грамма: это примерно как крупное куриное яйцо. Заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко наблюдает за малышами с первой минуты их жизни и уже успела изучить их характеры.

В Новосибирском зоопарке изящное пополнение: родились венценосные черные журавли!

— Характеры птенцов проявились сразу. Старший — осмотрительный и вдумчивый: он внимательно изучает все вокруг себя, прежде чем сдвинуться с места. Младший — активный и любознательный непоседа, который не боится ничего нового, — с улыбкой рассказывает Елена Мелешко.

Сейчас малыши одеты в «птенцовый наряд» — особое оперение, характерное для юных журавлей. Но уже совсем скоро, через 2–3 месяца, у них начнут появляться красивые венцы на головах, как у взрослых особей. Правда, поначалу они будут не такими яркими.

А спустя год птенцы полностью перейдут во взрослое оперение и станут настоящими красавцами.

