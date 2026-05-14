«Его мощный рык слышен издалека»: льву Ричарду из Новосибирского зоопарка исполнилось 10 лет

Царственному хищнику исполнилось десять лет. Фото: Сергей Ильтяков.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 14 мая отпраздновал день рождения африканский лев Ричард. Царственному хищнику исполнилось десять лет: об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Ричард родился в 2016 году в Калининградском зоопарке. Летом 2024 года льва перевезли в Новосибирск из Пермского зоопарка. За это время он успел стать одним из любимцев посетителей.

— Наблюдать за Ричардом — одно удовольствие: то он величественно прогуливается по вольеру, то отдыхает в тени, а иногда напоминает всем о своём статусе — его мощный рык слышен издалека, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Сотрудники отмечают, что сейчас лев привыкает к новой соседке — львице Найтирии. Посетители могут наблюдать, как животные постепенно налаживают отношения.

Ричард налаживает отношения с львицей Найтирией. Фото: Сергей Ильтяков.

В зоопарке добавили, что Ричард быстро покорил гостей своей роскошной гривой и благородной осанкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В переводе с чукотского - самец белого медведя»: в Новосибирском зоопарке медвежонка назвали Умкой

«Привыкают к новому дому»: в Новосибирский зоопарк привезли коня и троих пони

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX