«В переводе с чукотского - самец белого медведя»: в Новосибирском зоопарке медвежонка назвали Умкой

За это имя проголосовали более 14 тысяч человек. Фото: Сергей Ильтяков.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подвели итоги голосования за имя белого медвежонка. Победителем стал вариант Умка — именно его выбрали большинство посетителей и подписчиков зоопарка в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

— Дорогие друзья, огромное спасибо каждому, кто принял участие в выборе имени для нашего очаровательного белого медвежонка! Мы очень ценим ваше участие, — сообщили в зоопарке.

Голосование проходило сразу на двух площадках; в сумме вариант с Умкой получил 14 328 голосов. На втором месте оказалось имя Врангель, также среди популярных вариантов были Таймыр, Юки, Байкал и Север.

В зоопарке отметили, что имя Умка выбрали не случайно. Оно вызывает ассоциации с известным советским мультфильмом о дружбе мальчика и белого медвежонка.

— А ещё у этого имени есть особый культурный смысл: в переводе с чукотского оно означает «самец белого медведя», — добавили представители зоопарка.

Теперь медвежонок официально будет носить имя Умка.

