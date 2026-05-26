«Ведет себя осторожно и прячется»: в Новосибирском зоопарке у оцелотов родился детеныш

Редкий детеныш оцелота родился в Новосибирском зоопарке. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило случилось очередное пополнение. 2 марта 2026 года у пары оцелотов родился детеныш. Для самки это уже третий малыш, и она вновь проявляет большую заботу о потомстве.

Детеныш уже начал выходить на свои первые прогулки, но при любой опасности сразу прячется обратно в домик. Пока он питается молоком матери, но уже начинает пробовать мясо, играть и изучать вольер.

В Новосибирской области у пары оцелотов родился детеныш. Видео: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

Оцелоты занесены в Международную Красную книгу: из-за красивой шкуры этот вид едва не истребили. Изучать этих животных в природе трудно, так как они ведут скрытный ночной образ жизни. Внешне хищник напоминает миниатюрного ягуара» с пятнистым окрасом. Эти дикие кошки редко живут в неволе. Новосибирский зоопарк явяется одним из немногих мест в России, где специалисты получают потомство от этих редких хищников. Каждое такое рождение помогает сохранить исчезающий вид.

