«Дочку отбросило на пять метров»: в Новосибирске суд отправил в колонию мажора, по вине которого в ДТП пострадала студентка

Пьяный водитель получил реальный срок за ДТП в центре. Фото: Предоставлено свидетелем Александром

Суд поставил точку в деле о ДТП, которое произошло утром 29 сентября 2024 года на площади Ленина. 17-летняя студентка Аня* ехала на работу в кафе, вызвала такси. Внедорожник «Хавал Джолион» вез пассажирку по Красному проспекту, когда в бок ему влетел белый «Лексус ЕС 200».

- Дочку отбросило через две полосы — это примерно на пять метров: она чудом не попала под другие машины, потому что они успели притормозить. Смогла сама встать, прохожие вызвали ей скорую. Оба водителя — таксист и владелец «Лексуса» — смотрели на Аню, но никак не помогли. Дочку отвезли в горбольницу, там поставили диагноз: перелом височной кости, носа, трех шейных позвонков, сильнейшее сотрясение, множественные ссадины на руках и ногах. Почти месяц она провела в больнице, две недели не могла встать с кровати. Свои 18 лет она встретила в больнице, — рассказали КП-Новосибирск родители девушки.

Следом Аня* попала на операцию – хирурги НИИТО имени Я.Л. Цивьяна заменили ей поврежденный позвонок. Полгода девушка проходила реабилитацию, продолжала учебу на юриста, несмотря на травмы. Однако о карьере в правоохранительных органах пришлось забыть, а спорт ограничить.

- Несмотря на травму, дочка не бросила учебу, в этом году заканчивает колледж, сейчас готовится к защите диплома. Однако металл в позвоночнике дает о себе знать, беспокоят боли в шее и голове.

А что же водитель? За рулем «Лексуса» сидел 29-летний Егор* — его задержали сразу после аварии. Медосвидетельствование показало, что водитель сел за руль нетрезвым.

- Ночью в клубе я выпил пива, затем мы с другом и тремя незнакомыми девушками поехали домой. Я сел за руль «Лексуса ЕС200», подъезжал к перекрестку Красного проспекта и Вокзальной магистрали в правом ряду, машин рядом не было. В этот момент у меня из кармана выпал сотовый телефон, я потянулся за ним и отвлекся. Пока искал телефон, друг крикнул «Осторожно», после чего увидел, что еду на красный сигнал светофора, передо мной – синий «Хавал». Не успел среагировать и затормозить, после ДТП увидел девушку на проезжей части. Вокруг нее уже были очевидцы, которые вызвали скорую помощь, — говорил Егор* на следствии.

Следователи завели уголовное дело о нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. По данным источника КП-Новосибирск, на момент ДТП Егор числился управляющим фирм по аренде недвижимости, владельцем которых был его отец. Егора* отпустили под подписку о невыезде.

Виновник принес извинения девушке, перечислил полмиллиона рублей компенсации вреда здоровью и морального вреда, обещал помогать и дальше. Бросил ходить по клубам и заявил, что женился, планирует ребенка. В марте 2026 года Центральный районный суд вынес мягкий приговор и назначил ему 2 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а также лишил права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Также в пользу потерпевшей студентки постановили взыскать 200 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение в Новосибирском областном суде:

- Осужденный просил приговор оставить без изменений, говорил, что дома его ждет беременная жена. По представлению прокурора приговор изменен, назначено более строгое наказание — лишение свободы на срок 3 года в колонии общего режима и запрет управлять транспортными средствами на срок в 2 года 6 месяцев. В остальном решение оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Ксения Стацура, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.

*Имя изменено.

