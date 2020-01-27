В Новосибирске студент-мажор разбил угнанный внедорожник и напал на полицейского

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:39:51+03:00

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Молодой новосибирец собирался проводить друга в армию, а в итоге угнал у него BMW X5, разбил авто и подрался с полицейским прямо в отделении. Протрезвев, дебошир написал явку с повинной, признал вину и возместил ущерб. В итоге суд пощадил молодого человека и назначил штраф.

21-летний Александр пришел провожать друга в армию 11 ноября прошлого года, но вскоре мальчишник вышел из под контроля. Друг оставил ключи от своего BMW X5 и пошел в спальню, а выпивший Александр решил взять машину покататься.

Молодой человек сел за руль внедорожника, но не вписался в ближайший поворот и врезался в стену дома на улице Челюскинцев,8, попутно задев несколько автомобилей. К этому моменту друг уже заметил угон автомобиля и вскоре прибыл на место происшествия.

Само ДТП случилось почти в двух шагах от отдела полиции «Железнодорожный»: полицейские быстро задержали двух рассорившихся молодых людей. Однако мажор продолжил дебош уже в отделении полиции: громко ругался матом и пытался сбежать. Когда дежурный повернулся к нему спиной — 21-летний задержанный ударил его ногой по шее и левому плечу с «вертушки». Когда полицейский повернулся , дебошир лбом разбил ему губу.

Как сообщили в прокуратуре, 21-летний подсудимый раньше не имел проблем с законом, характеризуется положительно и учится в одном из вузов Новосибирска. Он признал вину и компенсировал ущерб за разбитый BMW X5 и другие поврежденные авто. При этом буйный студент только учится, и нигде не работает официально.

— Суд учел положительные характеристики и назначил штраф в 35 тысяч рублей. Также, подсудимый обязан выплатить 859 рублей ущерба за разбитую нижнюю губу полицейского, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU