Дебошир, летевший из Таиланда, устроил потасовку на борту самолёта

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:40:11+03:00

На этот рейс уже во второй раз садится неадекватный пассажир

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В аэропорту Толмачево полицейские задержали 34-летнего дебошира. Он нарушал общественный порядок на борту самолета, летевшего рейсом «Бангкок — Новосибирск».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мужчина вошел на борт пьяным. Он начал нецензурно выражаться в сторону бортпроводников и других пассажиров, агрессивно вел себя в ответ на их замечания и требования. А после вообще ударил женщину на соседнем сидении.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя, когда самолёт прибыл в аэропорт. За свои выходки сибиряк может понести уголовное наказание. Полиция уже составила административный протокол и возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU