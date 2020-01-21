2020-01-21T13:40:11+03:00
Происшествия

Дебошир, летевший из Таиланда, устроил потасовку на борту самолёта

На этот рейс уже во второй раз садится неадекватный пассажир
Надежда РЫЖКИНА
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Фото: оперативная съемкаФото: оперативная съемка
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В аэропорту Толмачево полицейские задержали 34-летнего дебошира. Он нарушал общественный порядок на борту самолета, летевшего рейсом «БангкокНовосибирск».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мужчина вошел на борт пьяным. Он начал нецензурно выражаться в сторону бортпроводников и других пассажиров, агрессивно вел себя в ответ на их замечания и требования. А после вообще ударил женщину на соседнем сидении.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя, когда самолёт прибыл в аэропорт. За свои выходки сибиряк может понести уголовное наказание. Полиция уже составила административный протокол и возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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