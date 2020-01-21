Дебошир, летевший из Таиланда, устроил потасовку на борту самолёта
В аэропорту Толмачево полицейские задержали 34-летнего дебошира. Он нарушал общественный порядок на борту самолета, летевшего рейсом «Бангкок — Новосибирск».
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мужчина вошел на борт пьяным. Он начал нецензурно выражаться в сторону бортпроводников и других пассажиров, агрессивно вел себя в ответ на их замечания и требования. А после вообще ударил женщину на соседнем сидении.
Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя, когда самолёт прибыл в аэропорт. За свои выходки сибиряк может понести уголовное наказание. Полиция уже составила административный протокол и возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».
ИСТОЧНИК KP.RU