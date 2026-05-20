«Его отбросило на проезжую часть под колеса»: в Новосибирске судят пенсионера за смерть сбитого им пешехода

Пожилой водитель сбил пешехода, другой автомобиль его переехал. Фото: Предоставлено родственниками

В Новосибирске суд начал рассматривать дело о страшном ДТП, которое произошло в ноябре 2023 года на улице Богдана Хмельницкого. По данным прокуратуры Калининского района, вечером 46-летний Константин* возвращался из гаража домой, переходил дорогу по пешеходному переходу. Асфальт был мокрым после дождя, фонари светили исправно. Мужчине оставалось пройти половину дороги, когда его сбил «ВАЗ-2107».

- От удара пешехода отбросило на проезжую часть, следом на лежащего мужчину наехал водитель «Лада Калина Спорт», - сообщила КП-Новосибирск Олена Носок, старший помощник прокурора Калининского района.

ДТП произошло в зоне пешеходного перехода. Фото: Предоставлено родственниками

Через две минуты подъехал экипаж «Росгвардии», они вызвали ДПС и скорую. Через полчаса Константин уже был в реанимации с тяжелыми травмами: разрывом печени и селезенки, открытым переломом бедра с частичной ампутацией. Врачи несколько часов пытались его спасти, но безуспешно - сибиряк умер в больнице.

- Раньше Костя работал юристом, потом открыл свое дело. Он был замечательным отцом, мы вместе растили ребенка. После развода общались и дружили, бывший муж каждые выходные приезжал к сыну, они активно проводили время. Полностью его обеспечивал, пока ребенок жил со мной, мечтал переехать в Питер со всей семьей, - говорит Эллина*, экс-супруга новосибирца. – Родные и близкие были в глубоком шоке, друзья поддержали нас и организовали похороны.

По словам родственников, они полтора года добивались возбуждения уголовного дела. Виновником стал 65-летний пенсионер Владислав, который первый сбил пешехода на «ВАЗ-2107».

- «Семерка» сбила Костю, пожилой водитель легковушки — 65-летний Владислав - не успел выставить аварийный знак: он отъехал на край дороги и погасил все огни. Если бы он встал на аварийку, то был бы шанс дать сигнал другим водителям объехать сбитого Костю. Пенсионер сразу с нами связался, просил прощения, раскаивался, предлагал помощь родителям. Вину он признал частично: признался в том, что сбил человека. Но в смерти Кости считает себя невиновным, - рассказала Эллина.

Пожилой водитель отъехал и не выставил знак. Фото: Предоставлено родственниками

Бывшая жена сибиряка говорит, что позвонила 24-летнему водителю «Лады Калины спорт» - Егору*, - но тот отказался разговаривать и бросил трубку.

- Мы высчитывали скорость автомобилей, он в тот момент ехал намного быстрее потока. На следствии он сказал, что не заметил лежащего на дороге, думал, что проехал по колесу, - рассказала КП-Новосибирск Эллина. - Две судмедэкспертизы показали, что в травмах пешехода виноваты оба водителя. Следственный эксперимент провели без нас, на нем Егор* поздно увидел пешехода и сказал, что не успел бы затормозить. В итоге автотехническая экспертиза не усмотрела его вины.

18 мая 2026 года Калининский районный суд допросил родных погибшего Константина, их юрист Леонид Шульга заявил гражданские иски о компенсации морального вреда. Следующее заседание по уголовному делу пройдет в июле.

*Имена изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я проснулась, а мамы нет»: в Новосибирске семье женщины, сбитой сыном экс-депутата, не выплатили компенсацию

«Люди на снегу, забор снесен»: в Новосибирске осудили водителя за ДТП с шестью пострадавшими

«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»: мама девочки, насмерть сбитой пьяным водителем, рассказала о страшной аварии

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX