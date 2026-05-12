«Люди на снегу, забор снесен»: в Новосибирске осудили водителя за ДТП с шестью пострадавшими

В Новосибирске 19-летний водитель получил четыре года принудительных работ за пьяное ДТП с шестью пострадавшими. Фото: Мария НОВИКОВА // ГАИ Новосибирской области

В Новосибирске Октябрьский районный суд признал виновным водителя за пьяное ДТП, в котором пострадали шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, вечером 9 октября на остановке «Октябрьский универмаг» 19-летний Олег Попов на иномарке врезался в толпу людей. Как рассказали очевидцы, машина на скорости вылетела на тротуар и протаранила остановку.

— Я вышла из транспорта и увидела всю картину: люди на снегу, забор снесён. Потом уже увидела каршеринг разбитый, там было пусто, только подушки безопасности сдутые, — поделился с КП-Новосибирск очевидец аварии.

Позже выяснится, что Попов управлял арендованным Volkswagen Polo, хотя у него не было прав. За руль он сел пьяным и, не справившись с управлением, сбил людей на остановке. В аварии пострадали шестеро человек – трое, включая 13-летнего подростка, получили тяжелые травмы.

Попова задержали на месте. Следствие выяснило, что доступ к авто он получил, воспользовавшись чужим аккаунтом в приложении каршеринга. Свою вину водитель полностью признал.

По решению суда он получил четыре года принудительных работ, а также он не сможет управлять авто 2,5 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы держали ребенка за руку и успокаивали»: новосибирцы рассказали о травмах 13-летнего мальчика, сбитого на остановке

«За рулём был 18-летний парень без прав»: очевидцы рассказали об аварии на остановке в Новосибирске, в которой пострадали шесть человек

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX