Новосибирца отправили под суд за смертельное ДТП на улице Богдана Хмельницкого

Суд в Новосибирске рассмотрит дело о наезде на пешехода со смертельным исходом.

В Калининском районе Новосибирска рассмотрят уголовное дело в отношении водителя отечественной легковушки. Следствие выяснило, что вечером 11 ноября 2023 года он ехал на автомобиле «ВАЗ 2107» по улице Богдана Хмельницкого и сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской областию

После удара пешеход упал на проезжую часть. Сразу за этим на него наехала другая машина – «Лада Калина Спорт», которая двигалась в том же направлении. Специальная экспертиза показала, что второй водитель не мог остановить машину и избежать наезда на упавшего человека. От полученных травм пострадавший скончался.

Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд. Дату судебного заседания сообщат позже.

