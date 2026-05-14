«Боялась, что они забьются в угол и будут проситься домой»: российские подростки отправились в Антарктиду, чтобы снять фильм

Полярный гид Марина Клочкова стала одним из организаторов конкурса для школьников. Фото: предоставила Марина Клочкова.

Уроженка Новосибирска Марина Клочкова вместе с командой организовала необычный конкурс для школьников со всей страны. Главный приз — не деньги и не гаджеты, а настоящая экспедиция в Антарктиду для съемки фильма. Победителями стали двое подростков, подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«РАССКАЗЫВАЛА ПРО ПИНГВИНОВ И ПОЛЯРНИКОВ»

Идея проекта появилась у Марины во время работы в Антарктиде. Она — полярный гид, а ее муж — капитан парусной шхуны. В прошлом сезоне сибирячка в сотрудничестве с новосибирским региональным отделением РГО начала проводить онлайн-уроки для школьников прямо с материка льдов.

— Я выходила в эфир из Антарктиды ночью по местному времени и рассказывала детям про пингвинов, полярников, открытия. В конце мы с РГО решили сделать конкурс — сначала рисунков, а потом уже научных и творческих работ, — рассказала КП-Новосибирск Марина Клочкова.

Участникам предложили снять научный фильм или подготовить исследование об Антарктиде. На конкурс пришло около 80 работ со всей России. В финал вышли 15 команд, которым предстояло за короткое время создать полноценный проект фильма. На этот уникальные проект удалось получить грант Президентского Фонда Культурных Инициатив.

— Это была непростая задача: объединить в пары «ученого» и «режиссера». Они должны были за 12 дней подготовить идею фильма, пройти обучение, защитить проект. В итоге на питчинге все выступили очень сильно, — вспоминает организатор.

Победителями стали 17-летний Антон из небольшого города Боготол в Красноярском крае и 18-летняя Анна из села Русское Макулово в Татарстане. Именно их работа оказалась самой проработанной и реалистичной.

Победителями стали двое подростков: 17-летний Антон и Анна из Татарстана. Фото: предоставила Марина Клочкова.

— Они уже на этапе подготовки связались с учеными в Антарктиде, продумали маршрут, описали, какие пробы будут брать. Было видно, что это не фантазия, а настоящий научный подход, — объясняет Марина.

Интересно, что у победителей путь к конкурсу начался почти случайно. Так, 17-летнего Антона на участие буквально подтолкнула школьная учительница.

— Его научный руководитель просто поймала его и сказала: «Есть конкурс, давай попробуем. Я тебе пятерку поставлю, если сделаешь работу». Он согласился — и в итоге именно его проект стал одним из лучших, — рассказала Марина.

А вот его напарница Анна вообще не связана с кино. Девушка учится в сфере IT, а съемка и монтаж — лишь ее хобби.

— Для нее это была одна из первых таких серьезных работ. Она увидела объявление о конкурсе и решила попробовать, потому что главный приз — поездка в Антарктиду, — объясняет организатор.

27 января определили победителей, а уже 1 февраля им нужно было вылетать.

«ГОВОРИЛИ, ЧТО ЕЩЕ МЕСЯЦ ГОТОВЫ ПРОБЫТЬ В ОКЕАНЕ»

Путь оказался непростым: ребятам пришлось пересечь пролив Дрейка — одно из самых штормовых мест на планете.

— Я боялась, что их укачает, они забьются в угол и будут проситься домой к маме. Но они справились отлично. Даже говорили, что готовы еще месяц жить в океане.

Однако без происшествий не обошлось. Сопровождающая группы, опытная путешественница Ольга Маслобоева, во время перехода пролива Дрейка упала и сломала руку.

— В проливе Дрейка Ольга упала и сломала руку. Когда мы пришли в Антарктиду, компания организовала эвакуацию. Капитан сутки поднимал на уши половину Антарктиды — и океанский лайнер, и российскую станцию «Беллинсгаузен», и чилийскую авиакомпанию. Сняли с маршрута другую лодку, а Ольгу отправили на российскую станцию, откуда она самолетом улетела в Чили на операцию, — рассказала Марина.

Эта история позже стала отдельным сюжетом одного из фильмов проекта.

Пересекли пролив Дрейка, пережили шторм, эвакуацию сопровождающей со сломанной рукой и прыжок в океан при +2. Фото: предоставила Марина Клочкова.

В Антарктиде школьники провели около недели. Они брали пробы воды, изучали фитопланктон и снимали фильм.

— Мы даже сами сделали научные приборы из подручных материалов. Например, батометр для забора воды с глубины. Ребята работали как настоящие исследователи, — отмечает Марина.

Подростков впечатлило буквально все: айсберги, животные и встреча с известным путешественником Федором Конюховым.

— Они были в шоке от того, что можно оказаться в паре метров от пингвинов. А еще прыгнули в Южный океан при температуре воды около +2 градусов, чтобы поплавать. Это был настоящий вызов, — рассказывает Марина.

Неделя среди айсбергов, пробы воды, съёмки и встреча с Фёдором Конюховым. Фото: предоставила Марина Клочкова.

Итогом экспедиции стал научно-популярный фильм. Его премьера состоится 20 мая в Академпарке, а затем работу покажут на различных площадках и фестивалях.

По словам организатора, этот проект — не только про путешествие, но и про шанс для талантливых детей проявить себя.

— Мы хотели показать, что наука может быть живой и интересной. И что даже школьник из небольшого города может оказаться в Антарктиде, если у него есть желание и упорство, — подчеркивает Марина Клочкова.

