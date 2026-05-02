«Ищу невесту папе!»: сибирячка сняла трогательный ролик, что ее папе нужна жена, — что из этого вышло

Родители Анны сейчас свободны, как и сама девушка.

В Новосибирске блогер — 27-летняя Анна Калинина — пытается найти невесту для своего отца Ивана в соцсетях. Прошлым летом Анна выложила первое видео с папой, ролик набрал шесть миллионов просмотров, а сама блогер постоянно получает сообщения от потенциальных невест. О том, какие критерии у холостого отца Анны — в материале КП-Новосибирск.

«РОДИТЕЛИ — ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

Несмотря на то, что родители Анны развелись, когда ей был всего один год, в их семье сохранились близкие отношения. Девушка называет и маму, и папу своими лучшими друзьями.

— У меня с мамой и с папой очень теплые отношения. Мы на связи 24/7, вместе ходим в клубы, в рестораны, в бани. Они всегда рядом, всегда поддерживают в трудных ситуациях, — рассказала КП-Новосибирск Анна. — Развод родителей практически не повлиял на нее: они всегда давали мне полную свободу выбора. Я жила с мамой, пока была маленькой, но всегда тянулась к отцу. Я прямо папина дочка. И у нас не было никаких конфликтов на эту тему: мама говорила — хочешь, живи у папы, папа говорил — хочешь, живи у мамы. Когда я подросла, захотела жить у папы: у обоих родителей уже были свои семьи, но я проводила больше времени с отцом.

Родители развелись, когда Анне был год.

Сегодня Калинины— это большая семья. У Ивана Калинина четверо детей, Анна — старшая. У мамы Анны, кроме дочки, есть еще один сын. Все дети отлично общаются между собой.

— Мы собираемся на Новый год, на дни рождения всей семьей: дети папы, мой брат от мамы, мои подруги, их друзья, бабушки, дедушки. У нас реально большая семья, — с улыбкой говорит Анна.

Родители Анны поддерживают хорошие отношения.

ВИДЕО НА МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ

Идея искать невесту для папы родилась год назад. Анна ведет блог, ее семья — открытые и общительные люди. У папы и мамы давно нет отношений (у мамы — около 10 лет, у папы и у самой Анны — около пяти). И Анна решила исправить ситуацию. В июне 2025 года Анна выложила первый ролик с отцом — и видео собрало почти 6 миллионов просмотров.

— У меня уже год телефон разрывается. Год! После первого ролика с папой пишут постоянно, — делится блогер.

С тех пор Анна сама ведет «кастинг» для отца: сам он соцсетями не пользуется.

— Пишут вообще отовсюду: из Армении, из Грузии, из Австрии, из Израиля, — перечисляет Анна. — Но для папы это сразу не то: ему важно, чтобы женщина была из Новосибирска. Мы с мамой еще можем рассмотреть переезд, но папа — нет.

Анна много времени проводит с отцом.

Еще один момент: семья Калининых тесно связанная с медициной: дедушки и бабушки — врачи, доктора наук, у семьи есть свои клиники. Сам Иван Калинин занимается клинической психологией. Поэтому для него очень важно, чтобы человек заботился о своем здоровье.

— Мы не злоупотребляем алкоголем, ведем здоровый образ жизни, — подчеркивает Анна. — Поэтому не подойдет человек, который сидит с пивом у телевизора. Я не смогу быть с парнем, который постоянно тусуется в клубах, а папа с женщиной, которая не разделяет его ценности. Папа практикует медитации, ведет активный образ жизни, занимается спортом, не курит и практически не пьет. Вся семья с детства живет в режиме «спорт — правильное питание — тренировки».

Кроме того, Ивану не нравится, когда женщины сами активно проявляют инициативу.

— Мы часто бываем в заведениях, и девушки пытаются познакомиться с папой, просят телефон. Но ему это неинтересно. Он считает, что мужчина должен сам добиваться женщину, — объясняет Анна. — Папа четко формулирует свои ожидания. Ему не нужна жена, которая «слишком зациклена на карьере». При этом он не против, чтобы у нее было любимое дело. Пусть женщина занимается им, но вкладываться в семью, в любовь, в отношения — это главное.

Анна с папой и братьями.

«ИЩУ МУЖЧИНУ, ПОХОЖЕГО НА ПАПУ»

Анна не скрывает, что ищет парня с похожим на отца темпераментом и ценностями.

— Мне нужен ответственный, работящий спутник по жизни. Я сама хорошо зарабатываю, и деньги достаются нелегко. Поэтому для меня это тоже критерий: я не готова встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше меня, — признается девушка.

Анна искренне верит, что через блог можно найти настоящую пару для отца.

— Сейчас все возможно, почему бы и нет. Мы с папой близнецы по гороскопу, мы очень легкие на подъем. Папа вообще может идти по центру, увидеть девушку и сказать: «Привет, пошли кофе попьем». Мы очень простые люди, — говорит Анна.

Пока же поиск продолжается: женщину, которая заинтересовала бы Ивана, Анна пока не нашла.

