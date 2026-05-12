Платье за 80 тысяч и записки от кавалеров: сибирячка организует балы — во сколько обходится вечер сказки

Вы когда-нибудь мечтали оказаться в XIX веке, чтобы кавалеры галантно целовали руку, дамы шелестели кринолинами, а под сводами зала звучал полонез? Анна Заворотинская уже более 20 лет организует настоящие балы: сибирячка рассказала, сколько стоят платья, почему фрак выгоднее панталон и как попасть на бал бесплатно.

«НЕ НРАВИТСЯ — СДЕЛАЙ САМА»

Все началось в 2002 году, когда вокруг проводили в основном дискотеки. Анна попала на мероприятие, которое назвали балом, и была не в восторге.

— Там практически не было танцев, — рассказала КП-Новосибирск Анна Заворотинская. — Девушки в шикарных платьях двигались под современную музыку.

Тогда-то Анна и решила: «Сделаю бал сама». И 27 февраля 2003 года в переходе между корпусами НГУ (она тогда училась на естественнонаучном факультете) сибирячка устроила свой первый бал.

— Платье я шила из подкладочной ткани, и оно было очень фантазийным, потому что я тогда не разбиралась в истории костюма. Хотелось просто создать атмосферу, где дамы прекрасные, кавалеры галантные, и все танцуют.

На первый бал пришли 50 человек — это уже был успех. И Анна решила провести новый бал, на котором гости пытались обыграть костюмы с намеком на эпоху. А сама Анна впервые взялась за изучение истории танца.

— Первое время балы были ночными, собирались часам к восьми вечера, — рассказывает Анна. — Потом я уехала учиться в Томск, но и там проводила балы. А в 2007 году вернулась в Новосибирск, и сначала я проводила балы в Доме ученых в Академгородке, затем — в «Сан-Сити». Каждый месяц проходил один бал.

Со временем добавились уличные площадки: одна из них — в Центральном парке, куда может прийти любой желающий и познакомиться с атмосферой бала. В этом году с 3 июня площадка будет работать по средам.

Уличный бал в Центральном парке Новосибирска. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

ОТ ПОЛОНЕЗА ДО СВЕТСКОГО САЛОНА

Перед тем как отправиться на бал, нужно понять, что он из себя представляет. Да, на балах действуют правила Императорской России, но никто не заставит вас говорить «сударь».

— Мы частично перенимаем основы бального этикета тех времен, но берем те пункты, которые органичны для жителя нашей эпохи, — объясняет Анна Заворотинская.

Ключевые принципы остаются неизменными: на каждый танец — новая партнерша, кавалер приглашает, а дама решает, принимать приглашение или нет. В программе — колонные танцы, полонез, контрдансы.

— Большая часть наших балов начинается с парада участников — полонеза. И по схожим правилам строится вся программа мероприятия, — говорит Анна.

Бальное мероприятие в исторических интерьерах Новосибирска. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

Но танцами дело не ограничивается: участник попадает в атмосферу бальных салонов.

— Человек приходит не только танцевать, но и общаться, знакомиться, хорошо проводить время, — говорит Анна.

Форматы могут быть разными: от настольных и активных игр до бальной почты и тайной переписки. Да, на балу можно получить письмо от тайного поклонника. В программу добавляются театральные элементы — например, театр шутов, который задает легкий, ироничный тон происходящему.

При этом сами правила общения на балах не копируют дословно исторические источники.

— Мы прекрасно научились ставить лайки и совершенно разучились знакомиться, — говорит Анна. — Поэтому сказать, что все общаются строго по этикету, историческими словами — нет. Но давайте хотя бы оттолкнемся от общей культуры общения, от человеческой культуры. Современный человек очень разный, много времени проводит в онлайн-пространстве. На бал приходит таким, какой он есть, и не становится кем-то другим. Но тот, кто регулярно посещает балы, волей-неволей перенимает эту культуру общения.

Организаторы задают тон — через конкурсы комплиментов, обучающие элементы на этапе подготовки и во время самого вечера. В итоге участники начинают общаться более вежливо, чаще обращаются друг к другу на «вы».

На балу играют в шахматы. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

ЦЕННИК ДЛЯ ПЛАТЬЯ — ДО 80 ТЫСЯЧ

Допустим, вы решили: «Хочу на бал в стиле Императорской России. В 2026-м году». Во сколько это обойдется?

Если вы думаете, что бальное платье — это просто «что-то красивое в пол», то вы ошибаетесь. Главное отличие от привычной одежды — в силуэте. Никаких случайных фасонов: только корсеты, декольте, обязательно наличие рукава — короткого или длинного, форма юбки — не конус, а скорее колокол.

Девушки в красивых платьях. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

— Мы ориентируемся на середину XIX века, — объясняет Анна. — Есть слои нижнего белья — панталоны, камиза. Это не просто «для красоты». Они впитывают влагу во время танцев. И когда юбка движется, видно не современное белье, а кружевное, историческое. Это помогает почувствовать себя той самой барышней на балу.

У девушек, которым нужно найти платье для бала, есть два варианта: сшить с нуля или взять в прокат.

— Мое самое бюджетное платье обошлось в 300 рублей, — вспоминает Анна. — Мы тогда купили рулон ткани с уценкой (брак) и сшили своими руками. На декор использовали воланы из той же ткани и роспись акрилом.

Но эта история с платьем за 300 рублей скорее исключение. В основном участницы выбирают прокат — самый простой вариант. Платье можно взять за 2000-5000 рублей в сутки, и туда обычно уже входят кринолин и подъюбник. Но это, по сути, «облегченная версия».

Сибирячка организует светские балы более 20 лет. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

Если собирать образ «с нуля», цифры начинают расти.

Только материалы для платья могут обойтись примерно в 20 тысяч рублей. Пошив — еще около 30 тысяч. И это без учета базы, которая не видна, но делает образ цельным: камиза, панталоны, кринолин, подъюбник, корсет.

— Кринолин нужной формы стоит около 8000 рублей и делается под заказ. Аналоги за 2000 есть, но это уже другая форма, — уточняет Анна.

Подъюбник — около 6000, комплект белья — еще 4000. Отдельная статья — корсет: каркасный, по фигуре, — примерно 20 тысяч рублей. Хотя упрощенные варианты можно найти и за 2000.

Шуты. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

Что касается обуви, то она подбирается из того, что есть. Главное — обувь туфли должны быть удобными, а подошва — мягкой. Стиль здесь вторичен.

— Постоянным участникам мы рекомендуем исключительно танцевальную обувь. Сейчас на рынке довольно много подходящих моделей танцевальной обуви на невысоком каблуке, с закрытым носом. В том числе обувь для народного танца на раздельной подошве. Стоят такие туфельки от 2500 до 5000.

В итоге первый полный костюм для дамы может выйти в 60–80 тысяч рублей, не считая макияжа и прически.

— Все зависит от того, насколько глубоко человек хочет погрузиться в эту историю.

МУЖЧИНАМ ПРОЩЕ

На этом месте обычно вздыхают все участницы. Требования к внешнему виду кавалеров формулируются очень просто.

— Мужчинам достаточно быть «мытым старательно и бритым тщательно», как писал Петр I, — улыбается Анна.

Участники исторического бала в Новосибирске. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

Никаких кринолинов. Никаких корсетов. Никаких причесок с перьями.

Фрак на маркетплейсе стоит от 5000 до 7000 рублей. Прокат «пиджака» — от 2000, сложного комплекта — до 5000. Пошив фрачного комплекта с нуля — от 30 тысяч. Но, в отличие от девушек, мужчина может купить фрак раз и навсегда, меняя лишь жилетки или карманные часы.

КАК ПОПАСТЬ НА БАЛ?

В Новосибирске проходят уличные проекты, городские фестивали, инклюзивные мероприятия при поддержке мэрии и федеральных грантов. Летом такие балы проходят в парках и скверах.

— Участие в них бесплатно. Можно прийти в том, что есть в гардеробе.

Гости бала исполняют полонез. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

Но если речь о большом бале, подготовка становится частью процесса. Стоимость участия начинается примерно от 5000 рублей. В нее уже входят зал, программа, банкет, фото и видео. И чем ближе к дате, тем выше цена.

Но, чтобы попасть на большой бал, участник должен не только купить билет и костюм, но и уметь в нем двигаться.

— Большим балам предшествуют репетиции, — объясняет Анна. — Самый популярный абонемент — 4600 рублей за 8 занятий в месяц.

Полный курс обучения бальному этикету и танцам длится два года. Зато на выходе вы знаете, почему в полонезе пары присоединяются только в конец колонны и как делать реверанс, не потеряв равновесие.

А 26 сентября 2026 года в Новосибирске состоится «бал в замке» — погружение в сказку длиной в один вечер. С квестом, историческими интерьерами и обучением прямо во время танцев.

Бал на открытом воздухе. Фото: предоставлено Анной Заворотинской

КОШЕЛЕК

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ БАЛ В 2026 ГОДУ

Если собрать все расходы целиком, участие в большом бале в Новосибирске можно разделить на два сценария — минимальный и максимальный.

1. «Золушка на прокат»

Минимальный вариант участия выглядит так: прокат бального образа (2000-5000 рублей) плюс билет на большой бал (от 5000 рублей). Дополнительно сюда можно добавить базовую обувь для танцев (от 2500 рублей). В итоге стартовый вход в бальную историю обойдется примерно в 10–15 тысяч рублей за один вечер.

Если добавляется подготовка, расходы растут: абонемент на занятия стоит около 4600 рублей в месяц.

1. «Императрица»

Максимальный вариант — это уже полный путь участника: индивидуальный костюм, сшитый с нуля, со всеми слоями и корсетом (в среднем 60–80 тысяч рублей), обувь (до 5000 рублей), регулярные занятия (в среднем 4600 рублей в месяц) и участие в большом бале (от 5000 рублей).

В таком случае итоговая сумма первого полноценного погружения в бальную культуру может доходить примерно до 80–90 тысяч рублей и выше, в зависимости от длительности подготовки.

