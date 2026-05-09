«Я матерюсь и сервирую стол»: сибирячка превращает стройки и газоны в невероятные места для пикников — ее видео смотрят миллионы

Ксения выбирает необычные локации для сервировок. Фото: Предоставлено героиней публикации

29-летняя Ксения Громова из Новосибирска делает сервировки, которые сложно назвать просто красиво накрытым столом. Она может рассыпать вместо скатерти песок, поставить свечи среди строительной пыли или устроить пикник с трактористом посреди газона. Но это не просто эстеттика уровня «Пинтереста» — в кадре Ксения ведёт себя безбашенно: травит шутки, анекдоты, даже с крепким словцом.

— Вообще где мы? Я как Лунтик — «Я родился!». И я на каблуках, в бигудях и в платье! Карьер такого не видывал! — шутит Ксения, пока делает красоту на столе прямо посреди песчаного карьера. Сюда она привезла и стол, и скатерть, и свечи, и цветы. А потом идет дождь, и тут уже из сибирячка не стесняется крепких слов. Детям её видео не покажешь, но взрослые десятки тысяч подписчиков следят за её блогом и признаются, что подписались именно из-за оригинальной подачи. А бренды заказывают необычные съёмки. Мы распросили Ксению, с чего начинался её путь.

Всё началось с домашних сервировок — а потом превратилось хобби на большую аудиторию. Фото: Предоставлено героиней публикации

«Я ПРОСТО ЛЮБИЛА УКРАШАТЬ СТОЛ»

Ксения всегда любила создавать уют дома. А еще работала раньше контент-мейкером в новосибирском магазине воздушных шаров, придумывала идеи для нестандартных рилсов. Оттуда уволилась, чтобы уже полностью уйти в свое творчество.

— У меня тогда была квартира с красивым ремонтом, в котором классно падал дневной свет. Стоял большой стол, мы часто звали гостей, и я любила его украшать. Поэтому покупала новую красивую скатерть, посуду, свечи… Потом потихоньку начала выкладывать фото своих завтраков, но блога как такового не было. Уже позже захотелось соединить свою юморную личность с эстетикой и сервировкой. Ведь все девушки, выкладывающие подобное, такие принцесски-милашки, а я матерюсь, несу бред и при этом украшаю стол, — рассказывает КП-Новосибирск Ксения.

Красивый стол на газоне — необычное сочетание. Фото: Предоставлено героиней публикации

Вдохновлялась эстетикой сервировок Яны Рудковской, Ксения постепенно начала собирать собственную коллекцию декора. Со временем увлечение стало серьёзнее: ради новой посуды сибирячка даже продала фотоаппарат. На мастер-классе по ведению блога Ксении посоветовали не бояться и объединить то, что ей нравится. А нравилось ей не только красиво накрывать столы, но и ругаться, как сапожник. И оказалось, что такой микс несовместимого в итоге и принёс ей миллионы просмотров. Многие зрители роликов так и пишут, что смотрят их ради самой Ксении.

— К сожалению, сейчас нельзя быть просто хорошим в своем деле. Нужно всегда чем-то выделяться, тогда тебя заметят. Не надо даже ничего выдумывать: надо просто сесть подумать, какая ты личность, и из этого выстраивать контент. Но теперь и я на перепутье: как будто моя стратегия уже не приносит тех результатов, которые бы я хотела, поэтому снова надо подумать, как опять вдохнуть в блог новое видение, — говорит Ксения. Сейчас на её блог подписано почти 50 тысяч человек, а у самого популярного видео почти 5 миллионов просмотров.

И даже в карьере, который похож на «алтайский Марс». Фото: Предоставлено героиней публикации

«НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ БОКАЛ, А ГДЕ ЛЕЖАТЬ САЛФЕТКА»

Каких-то правил сервировки, как признается сибирячка, она не соблюдает.

— Я — самоучка, не знаю, с какой стороны должен стоять бокал, а с какой — лежать салфетка. Просто делаю так, как мне красиво. Мне нравится нестандартность. Вместо скатерти можно вообще насыпать соль или песок. Это как искусство, которое можно выставлять в музее.

Сейчас её съёмки выглядят как полноценные постановочные проекты. На подготовку одной сервировки может уйти до двух недель. Всё начинается с идеи: Ксения продумывает концепцию, ищет реквизит, ездит по магазинам, заказывает ткани и декор, подбирает цветы, иногда даже подкрашивает овощи и фрукты. Сама съёмка длится около трёх часов, а монтаж видео — ещё пять.

Стол в стиле «Алисы в стране чудес» на новосибирских улицах. Фото: Предоставлено героиней публикации

— Сервировка — это вообще не быстрое занятие. Кажется, что поставить тарелки легко, но на самом деле это огромный процесс. Но бывает и такое — однажды я сервировала пикник на газоне — где не важен суперкрутой стол, и тогда процесс идёт гораздо быстрее.

Особое место в её работах занимают необычные локации. Ксения уверена: красивый стол можно поставить где угодно — хоть на стройке, хоть возле завода. Одна из самых обсуждаемых съёмок прошла прямо на строительной площадке с видом на Бугринский мост. Среди бетона, пыли и недостроенного дома появился изысканный стол с декором и посудой. Ещё один необычный проект — реклама газонов, где Ксения устроила эстетичный пикник с трактористом.

Но найти подходящее место — одна из самых сложных задач.

Погода во время съёмок может подвести — и надо ловить подходящий момент. Фото: Предоставлено героиней публикации

— В Новосибирске мне мало необычных локаций. Очень хочу сделать сервировку в нашем оперном театре, на «Сибирь-Арене», в «Красном факеле». Иногда мечтаю вообще о некрасивых местах — заводе или свалке. Они тоже могут вдохновлять. Для меня сложность заключается в том, чтобы договориться с локациями. По своему примеру я поняла, что со всеми надо говорить заранее, просить разрешения, потому что если во время съемки подходят и просят уехать, у меня сразу же портится настроение, ведь плана Б нет, — делится нюансами проектов сибирячка.

Вторая часто сопутствующая проблема — погода. Однажды ради съёмки в деревенском стиле Ксения долго искала деревянный домик. В итоге договорилась с мини-зоопарком, где жили ослы, верблюды и лошади. Пока шли съемки, начался проливной дождь.

Помимо поиска локаций, постоянной проблемой остаётся логистика. У Ксении нет собственной машины, а реквизита для съёмок всегда очень много: столы, ткани, посуда, чемоданы с декором.

У Ксении мечта делать сервировки не только на открытых локациях, но и в театрах. Фото: Предоставлено героиней публикации

— Таксисты часто удивляются: куда это я еду в платье, с бигудями, со столом и кучей вещей? А иногда вообще отказываются везти. Многие природные локации, которые мне нравятся, находятся далеко, а на грузовом такси доехать часто очень дорого. Несмотря на популярность блога, сервировки далеко не всегда приносят прибыль. Иногда я подсчитываю стоимость проектов: одни выходят в 10–15 тысяч рублей, а некоторые — в 25, 30 или даже 40 тысяч. Это со стороны кажется, что нужно купить пару свечек и тарелок. Но очень дорогие ткани, декор, посуда, такси, услуги фотографа. В итоге набегает огромная сумма, — говорит Ксения.

Теперь сибирячка мечтает выйти за пределы соцсетей и делать большие творческие коллаборации. Среди уже реализованных проектов — сотрудничество с сервисом «Авиасейлс» и другими блогерами. А вот заниматься свадебным декором Ксения не хочет.

— Это не моё. Мне интереснее необычные проекты, где можно придумать что-то странное и красивое. Ее мечта— съёмки в старинных библиотеках, на Алтае, в петербургском особняке или напротив Кремля. А может, получится даже на фоне Эйфелевой башни.

