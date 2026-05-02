«Пошла в поход в одиночку и заблудилась»: 87-летняя пенсионерка пять дней блуждала в лесу под Новосибирском

Пенсионерку нашли добровольцы — она сама ушла в поход и заблудилась. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

87-летняя Раиса Вязаницына отправилась в лес в поход в одиночку: несмотря на возраст, такие прогулки она любила. Но в этот раз домой она не вернулась: тревогу забили дети пожилой женщины. Зявка от близких сибирячки поступила в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» днем 29 апреля.

— Сразу начали обзванивать больницы и экстренные службы, чтобы исключить возможные варианты, — рассказала КП-Новосибирск информационный координатор Юлия Стецюк.

«УСПЕЛА ПОЗВОНИТЬ РОДНЫМ, ПОКА НЕ СЕЛ ТЕЛЕФОН»

К поискам подключились десятки добровольцев. Ситуация осложнялась тем, что пенсионерка уже несколько дней находилась в лесу.

— Очень преклонный возраст и пятые сутки в лесу — это всегда тревожно. Но мы знали, что Раиса Кузьминична в хорошей физической форме и имеет опыт походов, — пояснила координатор Ольга Бобкова.

Штаб развернули прямо в поле — это было единственное место, куда могла подъехать техника. По словам волонтера Ивана Черепанова, ключевую роль сыграла информация местного жителя.

— Он случайно увидел ее в лесу, но не знал, что пожилая женщина в беде. А когда узнал о поисках, рассказал обо всем волонтерам. Также перед тем, как у пенсионерки разрядился телефон, она звонила родным и говорила, что находится недалеко от газопровода. Мы сразу отправили группы в эти направления, — рассказал он.

К счастью, пожилая женщина находилась именно там, где предположили волонтеры.

— Группа, обследовавшая газопровод, обнаружила Раису Кузьминичну в поле. Она была в сознании, угрозы жизни не было. Мы доставили ее в штаб, а затем отвезли домой, — добавил Черепанов. - Поиски на местности заняли всего 34 минуты.

ВЫЖИЛА БЛАГОДАРЯ ОПЫТУ

Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт», пенсионерка заблудилась, хотя в подобных погодах была не раз. Поэтому, несмотря на возраст, она смогла продержаться пять дней.

Медицинская помощь пожилой женщине не понадобилась — к счастью, она не пострадала.

— Раиса Кузьминична растрогалась, когда мы объяснили, что ее ищут, и пообещала, что больше не будет ходить в такие походы одна, — рассказал старший поисков.

