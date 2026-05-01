«Экспертиза подтвердила - это он»: под Новосибирском похоронили парня, которого нашли мертвым через 13 лет после исчезновения

В октябре 2013 года поиски не дали результатов. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО / группа «Криводановка, Марусино, Кудряши»

В селе Криводановка простились с Русланом, чьи останки недавно обнаружили на дне озера. Напомним, осенью 2013 года 25-летний парень пропал: он ехал на своей золотистой Toyota Corolla домой, по дороге звонил своей девушке, но больше его никто не видел.

БЛИЗКИЕ ОБРАЩАЛИСЬ К ЭКСТРАСЕНСАМ

Тогда, в октябре 2013 года, поиски не дали результатов. Родственники и волонтеры прочесывали окрестности, клеили объявления, рассматривали разные версии — от ссоры до несчастного случая.

По словам бывшей участницы поискового отряда, исчезновение произошло в гаражах, откуда незаметно уехать практически невозможно, и близкие даже обращались к экстрасенсам.

МАШИНУ РУСЛАНА НАШЛИ НА ДНЕ ОЗЕРА

В декабре 2025 года рыбаки заметили на дне озера машину и вызвали полицию. Плёс - это бывший карьер, раньше там была платная рыбалка. Местные рыбаки сразу вспомнили старую историю об исчезновении сибиряка.

Водолазы подняли со дна автомобиль Toyota Corolla. Там же внутри нашли останки человека. Машина по марке и цвету совпадала с той, на которой ездил пропавший.

«ДНК РОДИТЕЛЕЙ И ОСТАНКОВ СОВПАЛИ»

В этом году экспертиза ДНК подтвердила: погибший — Руслан.

- Руслана действительно нашли. ДНК родителей и останков из озера совпали. 29 апреля прошли похороны, - сообщила КП-Новосибирск местная жительница.

В пресс-службе СУ СК России по региону КП-Новосибирск сообщили, что расследование все еще продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX