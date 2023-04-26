В Новосибирской области ищут мужчину, без вести пропавшего 10 лет назад

Мужчина исчез 17 октября 2012 года. Фото: группа «Криводановка, Марусино, Кудряши».
В Новосибирской области уже 10 лет ищут пропавшего без вести Руслана Валиулина. Он жил в селе Криводановка и пропал вечером 17 октября 2013 года.
— В тот вечер он общался с друзьями, созвонился со своей девушкой и поехал на своем золотистом автомобиле Toyota Corolla домой. Дом находится совсем рядом. С этого момента о его судьбе ничего неизвестно. Автомобиль также не нашли. Заведено уголовное дело, но, к сожалению, за эти годы никак не продвинулись поиски. Камер тогда почти не было, телефонный биллинг не дал ничего, — сообщают родные в группе «Криводановка, Марусино, Кудряши».
Руслан родился в 1988 году. Рост 170 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы и зеленые глаза. Особые приметы: есть родинка на правой руке над локтем. Был одет в темный спортивный костюм с красными вставками, при себе имел документы и телефон.
Сообщить данные о пропавшем жителе Криводановки можно по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру полиции 02.
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