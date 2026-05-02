«Дети голодали, а она тратила пособия на себя»: мать вернула себе дочерей и сына после скандала на ток-шоу

Старшая дочь Ксения (слева) с бабушкой заботились о детях, пока мать (справа) лечилась. Фото: Предоставлено Ксенией Мотылевой

Скандал в семье многодетной матери Карины* получил огласку на всю страну почти два года назад. Напомним, в 2024 году старшая дочь сибирячки — Ксения — пожаловалась в опеку: заявила, что ее мать Карина не работает, живет на пособия с тремя детьми от 7 до 12 лет, деньги тратит на себя, а дети голодают. Выяснилось, что отец двух старших детей умер, а папа младшей девочки ушел из семьи. В квартире Карины, со слов дочери, была грязь и плесень. Кроме того, женщина годами не платила за ЖКХ и накопила долг – более 1,2 миллионов рублей. Ксения и соседи обратились в полицию, а затем – на шоу «Мужское/Женское».

Карина призналась в эфире, что страдает зависимостью, и согласилась пройти лечение в реабилитационном центре. Временную опеку над детьми взяла на себя их бабушка — Наталья Ивановна. Семье помогла уполномоченный по правам ребенка: на детей оформить пособия, а соцзащита выделила деньги на ремонт. И хотя после случившегося Ксения хотела лишить мать родительских прав, но простила ее:

- Мать два месяца пролежала в реабилитационном центре, но не закончила лечение: у нее нашли образование в легких и отправили на операцию. После этого было лечение в диспансере, и неделю назад ее выписали из больницы, сейчас она дома. В планах у нее ездить неделя через неделю в реабилитационный центр и помогать там в качестве волонтера, - рассказала КП-Новосибирск старшая дочь Ксения Мотылева.

С детьми пока ситуация непростая. За прошедший год 11-летней Насте* оформили статус ОВЗ, Маше* начали выдавать инсулин и датчики сахара в крови. Старший Артур* стал лучше учиться. Соцзащита предоставила детям путевки в санаторий на майские праздники.

- Но дети до сих пор боятся ее знакомых. Мы вместе идем гулять, внучка показывает пальцем и шепчет: «Баба, вон мамины друзья»: конечно, у ребятишек остался след после голодной жизни. Я боюсь, что Карина снова сорвется, попадет в плохую компанию. Ей предлагали поехать на лечение в Краснодар, но она отказалась, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Ивановна, бабушка детей.

Бабушка, дети и Карина сейчас живут в ее квартире, на которой до сих пор висит огромный долг за коммуналку – приходится выплачивать по 10 тысяч в месяц. Мать в итоге не лишили родительских прав, но опека еще не определила, с кем оставить детей. Сама Карина уверяет, что будет заботиться о детях.

- Я с детьми всегда общалась – созванивалась из больницы, в январе приезжала в гости. Сейчас мне надо заботиться о здоровье детей и своем здоровье – буду проходить школу диабета, долечиваться. Еще до июля я не могу работать после операции, буду наблюдаться. Подала документы на оформление инвалидности, надеюсь, дадут вторую группу. Целыми днями сижу с детьми – стираю, убираю, гуляю с ними, разгрузила бабушку. - Пока еще не знаю, чем буду заниматься – образование получать поздно, но надо думать о детях, как их содержать.

Ксения говорит, что Карина должна не упустить второй шанс:

- Она должна заняться детьми: у 11-летней Насти плохое зрение и дислексия, она не может учиться со всеми и нуждается в помощи нейропсихолога. У младшей Маши сахарный диабет первого типа, который требует постоянного внимания.

Старший сын Артур мечтает о ноутбуке: раньше он в доме был, но у матери ничего не осталось, - рассказала КП-Новосибирск Ксения. - Огромное спасибо бабушке Наталье Ивановне и соцзащите, они спасли детей от детского дома.

*Имена мамы и детей изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пособия тратила, как вздумается»: в Новосибирске дочь требует лишить мать родительских прав на троих детей

В Новосибирске матери вернули детей, которых она бросила в запертой квартире

В Новосибирске трёх детей вернули матери после лечения от зависимости

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX