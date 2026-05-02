«Как она там оказалась, мужчина не знает»: врачи достали из тела новосибирца 12-сантиметровую спицу

Хирурги Новосибирска спасли мужчину с 12-сантиметровой спицей в желудке.

Врачи первой городской больницы Новосибирска провели экстренную операцию по удалению спицы из тела пациента. Мужчина пришел в медицинское учреждение с жалобами на резкую боль в нижней части живота. Сначала врачи предположили, что у него началось воспаление аппендикса. Однако обследование на компьютерном томографе выявило другую причину недомогания.

- В тазовой области пациента медики увидели тонкий металлический предмет. Выяснилось, что это спица, - рассказали КП-Новосибирск в горбольнице №1. - Длина спицы составила 12 сантиметров, что примерно равно размеру шариковой ручки.

Хирург Рустам Ниязов сразу направил пациента в операционную и успешно извлек спицу из тела мужчины. Сам пострадавший не рассказал, как именно этот предмет оказался у него внутри. О том, что внутри него спица, новосибирец, со слов медиков, узнал только от врачей.

Сейчас мужчина восстанавливается и чувствует себя удовлетворительно. Его жизни ничего не угрожает, так как медики вовремя нашли и удалили опасный предмет.

