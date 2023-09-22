У аварийно севшего в поле под Новосибирском самолёта починили гидросистему. Фото: "Уральские авиалинии".

В пятницу, 22 сентября, стало известно, в каком состоянии находится самолёт «Уральских авиалиний», аварийно севший в поле под Новосибирском. По данным пресс-службы авиакомпании, у воздушного судна нет серьёзных повреждений. И, скорее всего, он сможет в дальнейшем выполнять полёты.

– В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем, – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

После окончания оценки состояния силовых элементов, специалисты поэтапно заменят поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа ремонтных работ уже есть. Специалисты оценят силовые элементы воздушного судна.

– Аппаратуру для проверки узлов и кронштейнов методом неразрушающего контроля мы отправили на место из Екатеринбурга, – добавили в авиакомпании.

Известно, что с аварийно севшего самолета сняли речевой и пираметрический самописцы. А надувные трапы после технического обслуживания установят обратно на борт. Ранее их отправили в авиационный технический центр Екатеринбурга.

– На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они прибыли незамедлительно и пробудут до окончания работ и консервации самолёта. Дополнительные работы по диагностике будут выполнять ещё два специалиста, – уточнили в авиакомпании.

Самолет останется в поле до момента его транспортировки. На это может уйти несколько месяцев.

На месте аварийной посадки устанавливают ограждение. Воздушное судно находится под круглосуточный охраной.

Ранее КП-Новосибирск писала, что с этим самолётом уже были проблемы. Он не смог совершить рейс из-за технической неисправности.

Напомним, самолет выполнял рейс из Сочи в Омск. Перед посадкой у воздушного судна вышла из строя гидросистема. Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Новосибирске. Из-за нехватки топлива посадка прошла в поле. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Ранее КП-Новосибирск публиковала расшифровку чёрных ящиков.

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