«В Новосибе — база, наши договорятся»: полная расшифровка черного ящика самолета, севшего в поле под Новосибирском

Пилоты сели в поле, не долетев совсем немного до Новосибирска. Фото: МЧС/ Анна ПАШАГИНА

Аварийный Airbus все еще возвышается массивной «скульптурой» на пшеничном поле в Сибири. Он летел из Сочи в Омск, но из-за сломанной гидросистемы экипаж выбрал запасной аэродром в Новосибирске. А затем и вовсе посадил машину посреди села. Самолет останется здесь надолго. Пока СК работает над причинами аварийной посадки «Аэробуса», на профильных авиационных форумах идет свой разбор произошедшего. Сейчас, например, обсуждают возможные записи с черных ящиков. Мы показали их эксперту, чтобы понять, что случилось во время рейса Сочи-Омск.

Расшифровку с «черного ящика» - того самого, что записывает разговоры в кабине, пересылают друг другу пилоты. Один из них скинул текст и в «КП». За подлинность ручаться не можем. Может, этот диалог – фейк (кстати, в Следственном комитете нам заявили, что в их распоряжении записей с черного ящика еще нет, ждут ее от Росавиации). Но, все же, давайте изучим эту «улику». Печатаем, сокращая нецензурную лексику.

Борт сейчас стоит в поле. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

Второй пилот (В): - Командир, что делать будем?

Командир воздушного судна (К): В Новосиб пойдем.

Борт приземлился у Московки. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

В: - (Зачем - здесь и далее в скобках цензурный аналог)? Сесть же здесь можно, я посчитал, все проходит.

К: - Ага, и заторчим на сутки, пока бригаду пришлют, а в Новосибе - база, наши договорятся, отремонтируют за три часа, домой полетим. Отказ-то - (ерунда). Ты что, забыл, у нас вечером - шашлыки, девки придут.

В: - Слушай, Серега, может - в Тюмень? Она ближе?

К: - (Что) там делать,? Там тоже базы нет.

Посадка, по словам пассажиров, прошла даже мягче, чем на аэродроме. Фото: Анна ПАШАГИНА

В: - Слушай, а керосина хватит?

К: - Керосина до ж…пы, еще тонна останется

В: - Так у нас же шасси не убраны.

К: - Да и (черт) с ними! Видишь, остаток пишет - 800 килограмм. Тем более, посадка с курса.

Командир решил искать место посадки в поле. Фото: Анна ПАШАГИНА

И, как показало случившееся, попытка добраться до Новосибирска оказалась рискованной. Топлива - мало, и садиться пришлось в поле.

- Есть версия, что пилоты неправильно рассчитал расход топлива. Это, конечно, нужно проверять. И тогда решение садиться до того, как остановится двигатель, прямо в поле, конечно, было правильным. Но пилоты могли сами загнать себя в эту ситуацию. Решение уходить на запасной аэродром в Новосибирске надо разбирать в деталях, - говорит эксперт Агентства «Безопасность полетов», генеральный директор компании «Ранавиа» Андрей Патраков. – Аргумент – в Омске полоса короче на 500 метров, а при отказе гидросистемы полоса торможения может быть больше. Однако, в Омске был еще один аэродром – военный, с большей полосой, чем гражданский. Но его (судя по записи) даже не стали рассматривать. Да, это требовало бы согласования, но у экипажа было время, они могли висеть там. Полет на 600 километров в Новосибирск занимал бы у них почти час. То есть полчаса они спокойно могли себе позволить висеть над Омском, еще даже запас оставался. Этого времени хватило бы. Но экипаж поступил иначе, видимо, потом не хотели терять время в самом аэропорту. Пилоты, скорее всего, проинструктированы выбирать тот аэродром, где есть техническая база для устранения неполадки. В Омске нет этой технической базы, в Новосибирске – есть.

Тормозной путь у самолета был 1,5 километра. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Если расшифровка с «черных ящиков», что появилась в сети, подлинная, там пилоты как раз об этом и говорят.

- Да. Тюмень как вариант тоже была ближе, чем Новосибирск, но там тоже нет технической базы. Очень похоже на то, что финансы и желание сэкономить время перевесили.

Шасси у самолета полностью выпустились. Фото: Анна ПАШАГИНА

- А финансы тоже? Если даже бригаде специалистов пришлось бы тратиться на дорогу в Омск, это ведь – не проблема пилотов. Не они же платят.

- Возможно, со стороны работодателя есть какие-то санкции, депремирование за то, что они нарушают внутреннюю инструкцию. Хотя на самом деле, в таких ситуациях выбор должен быть в пользу максимально безопасной посадки, а не экономичного варианта.

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