Стоит на деревянных платформах и охраняется: что сейчас происходит с самолетом, аварийно севшим в поле под Новосибирском

Не исключено, что самолет пробудет в поле еще пару месяцев. Фото: «Уральские авиалинии»

С момента аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Убинском районе Новосибирской области прошло 10 дней. «Аэробус» до сих пор стоит посреди пшеничного поля, куда он приземлился из-за отказа одной из гидросистем. В авиакомпании рассказали, что сейчас происходит с «местной достопримечательностью».

«В БУДУЩЕМ СКОРЕЕ ВСЕГО СМОЖЕТ ЛЕТАТЬ»

Специалисты проверили самолет и пришли к выводу, что он находится в хорошем состоянии.

− Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем скорее всего сможет выполнять полеты, − сообщили в авиакомпании.

Во время аварийной посадки в один из двигателей попала земля. Незначительные повреждения получили некоторые лопатки вентилятора двигателя, переднюю стойку шасси развернуло. Эксперты выявили причину неисправности одной из гидросистем – проблема уже устранена.

Специалисты будут поэтапно заменять поврежденные элементы самолета. Фото: «Уральские авиалинии»

Как только специалисты закончат оценивать состояние силовых элементов, они начнут поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя.

Из Екатеринбурга на место аварийной посадки отправили специальную аппаратуру. Она позволит проверить узлы и кронштейны методом неразрушающего контроля.

СТОИТ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛАТФОРМАХ

С самолета изъяли речевой и параметрический самописцы. Также сняли надувные трапы – их отправили в Екатеринбург в авиационный технический центр. После обслуживания устройства установят обратно на борт.

Чтобы самолет твердо стоял на земле и не шатался, для него подготовили деревянные платформы.

Самолет поставили на деревянные платформы. Фото: «Уральские авиалинии»

− Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолет, − рассказали в «Уральских авиалиниях».

ВОКРУГ ВОЗВОДЯТ ОГРАЖДЕНИЕ

Не исключено, что самолет пробудет в поле еще пару месяцев. Именно столько времени может потребоваться на завершение всех необходимых работ и транспортировку.

Сейчас вокруг самолета ставят ограждение. Его закончат монтировать к концу текущей недели.

Воздушное судно взято под охрану, охранники круглосуточно дежурят на поле. Специально для них установили теплые времянки на шесть человек.

Напомним, самолет Сочи – Омск совершил аварийную посадку 12 сентября. На борту находилось 167 человек, никто из них серьезно не пострадал.

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