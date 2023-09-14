«Ни ты тут жить не будешь, ни ребенок твой»: в Новосибирске многодетная мать избила старшую по дому за замечание о сыне

Женщину оштрафовали за потасовку в лифте. Фото: стоп-кадр/ Мария НОВИКОВА.

Мировой суд Ленинского района Новосибирска поставил точку в деле о конфликте двух соседок в лифте. В результате потасовки одна из женщин угодила в больницу, вторая - оказалась на скамье подсудимых. Репортаж из зала суда - корреспондента КП-Новосибирск.

На финальное заседание многодетная мать Татьяна Коновалова явилась с опозданием на полчаса. Ее обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ) старшей по дому. Что же произошло между женщинами?

Конфликт между двумя соседками, живущими в высотке на улице Романтиков, разгорелся из-за поведения младшего сына Татьяны. Видеозапись с камеры наблюдения активно обсуждали в домовом чате. На ней мальчишка в холле первого этажа оборвал листья растений и наплевал в цветочный горшок. Старшая по дому - Наталья Артамонова - написала соседке в личку и сделала замечание.

- Вы за собой там смотрите, понятно, а за моими детьми нечего смотреть! – парировала в голосовом сообщении Татьяна.

Через несколько дней Наталья встретила старшего сына Татьяны и попросила парня повлиять на младшего брата. В ответ услышала угрозы.

- Говорит: «Я соберу всех своих друзей и ни ты тут жить не будешь, ни ребенок твой». Я его попросила, давай ты мне скажи это на звуковое или на видео. А он попытался отобрать мой телефон, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Артамонова.

Апогеем конфликта стала случайная встреча женщин в лифте 11 ноября прошлого года. Многодетная мать Татьяна поставила старшей по дому мусорный пакет на ногу. Артамонова возмутилась, в ответ разъяренная соседка бросилась в атаку. И это тоже сняла видеокамера.

- Не знаю даже сколько ударов произошло, потому что она меня правой рукой била по лицу, а левой по голове. У меня голова летала вверх вниз, - рассказала потерпевшая журналисту КП-Новосибирск.

Наталье диагностировали перелом носа, месяц она провела на больничном. Порванный в ходе стычки пуховик пришлось сдать в ателье для ремонта. Так и не дождавшись от обидчицы извинений, женщина написала заявление в полицию.

- Почему я подала на нее в суд, потому что я все-таки хочу, чтобы эту женщину привлекли к ответственности. Потому что, если ты человек, нужно вести себя по-человечески, можно же просто прийти и поговорить. Но никак не руки распускать, тем более наносить вред здоровью, - возмущается Артамонова.

На судебном заседании многодетная мать утверждала, что Артамонова сама ее спровоцировала. Демонстрировала видео, как к ней в квартиру якобы с разборками приходили муж и сын пострадавшей.

- Приходят ко мне и всякую чушь собирают, стоя под дверью! – пыталась защитить себя Татьяна.

Впрочем, озвучить свою позицию корреспонденту КП-Новосибирск женщина почему-то отказалась.

- Как считаете, законно ваше уголовное преследование?

- Я не хочу разговаривать с вами.

- Как-то планируете может быть извиниться перед соседкой?

- Нет.

- На мировую не готовы идти?

- Она пускай извиняется.

На заседании допросили соседку Татьяны по лестничной площадке. Выяснилось, что Марина тоже стала жертвой ее агрессии.

- Татьяна в коридоре напала на меня. Я получила легкие телесные повреждения. Суть нападения мне неизвестна. Мне не объяснили по какому поводу... Просто меня хватают за одежду, бьют головой о стену, наносят удары, - рассказала Марина Ласкавая.

Заявлению Марины полицейские не дали хода, а вот дело о нападении на Наталью в лифте все-таки довели до суда. Обвиняемая и ее адвокат поставили под сомнение, что именно Татьяна сломала нос соседке. Впрочем суд доводам защиты не поверил.

- Признать Коновалову виновной. Назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 тысяч рублей, - огласила судья свое решение.

Кроме того, судья частично удовлетворила иск потерпевшей. Коновалову обязали выплатить Наталье Артамоновой 30 тысяч за моральный ущерб (просила женщина 100 тысяч), а также компенсировать затраты на лечение и замену молнии на пуховике на общую сумму 2854 рубля. Остановит ли подобное решение импульсивную даму в следующий раз - вопрос открытый.

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