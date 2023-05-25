«Чувство, что меня облили грязью»: суд прекратил дело против многодетной матери, избившей в лифте старшую по дому

В Новосибирске суд прекратил дело против многодетной матери, избившей в лифте старшую по дому. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске мировой суд Ленинского района прекратил уголовное дело против многодетной матери, избившей в лифте старшую по дому. Она набросилась на соседку из-за замечания. Сломала женщине нос. Почему многодетная мать не понесла наказания – в материале КП-Новосибирск.

ДЕЛО ЗАКРЫЛИ НА ТРЕТЬЕМ ЗАСЕДАНИИ

Избиение произошло в начале ноября 2022. Старшая по дому в лифте сделала замечание соседке за то, что та поставила на ее ногу пакет с мусором. Свидетелем избиения стали дети, которые ехали с мамой в лифте, а также камеры наблюдения - они засняли, как многодетная женщина кидается на старшую по дому с кулаками.

До суда дело дошло лишь к марту 2023 по статье 115 «Причинение легкого вреда здоровью». Но на третьем же заседании суд прекратил дело.

– Судья принял характеристики с ее работы. В них говорилось, что соседка моя – добропорядочная женщина, хорошо себя ведет. На первом и втором заседании со мной были мои свидетели. Их не заслушали. На первом, так как не было адвоката соседки, а на втором, потому что полиция не предоставила материалов дела для суда, – рассказала КП-Новосибирск Наталья. – На третьем заседании полиция предоставила документы, но такие, что судья вообще прекратил уголовное дело! Сделал это на основании присланного постановления участковой оперуполномоченной из МВД. В нем говорилось, что отсутствует событие преступления! То есть видео, где меня бьют, полгорода видели. А полиция написала, что преступления нет! Вы не представляете моё чувство в суде, когда мне зачитывали решение. Было такое ощущение что меня облили грязью, избили и пнули в угол.

Суд прекратил дело, основываясь на постановлении полиции. Фото: предоставлено Натальей.

ОШИБЛАСЬ НОВЕНЬКАЯ

После заседания Наталья обратилась в прокуратуру. А также связалась с участковой оперуполномоченной, которая готовила постановление для суда.

– Полицейская стала отнекиваться, говорить, что не могла написать про отсутствие события преступления. Я ей тогда отправила фото ее постановления. Она обещала перезвонить. Но со мной связалась уже ее начальница. Она сказала, что это новая сотрудница, и она просто-напросто ошиблась. Но из-за этой ошибки суд прекратил уголовное дело. И соседка, которая избила меня, осталась безнаказанной, – возмущена Наталья.

Женщина написала жалобы. Она считает, что и суд мог внимательнее отнестись к ее делу.

– В деле были результаты судмедэкспертизы, в которых говорилось, что причинен легкий вред здоровью. На это внимание почему-то не обратили. Учли лишь ошибочное постановление. И прекратили дело только на его основании. Как такое может быть?

При этом в постановлении судья с одной стороны ссылается на документ от МВД, с другой стороны сам же пишет, что постановление «не имеет юридического значения, поскольку в описательной части постановления указано о причинении телесных повреждений». Почему в итоге суд закрывает уголовное дело, из постановления не ясно.

«ХОЧУ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Наталья рассказала, что в прокуратуре уже опротестовали решение суда.

– Теперь процедура будет такая: сначала в районном суде рассмотрят жалобу на постановление суда. И только потом возобновят дело по избившей меня соседке. Столько времени прошло с момента происшествия, я столько инстанций обошла. Но я все равно хочу добиться справедливости, пойду до конца, – стоит на своем женщина. При этом срок давности по статье 115 составляет всего 2 года.

Наталья добавила, что после избиения соседка ни разу не выходила на контакт, не извинялась.

– Я до сих пор не понимаю, за что она меня избила. Я ее не провоцировала, не оскорбляла. А теперь еще не могу добиться наказания для этого человека. Надеюсь, я все же поставлю точку в этой истории.

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