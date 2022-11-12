«Я ей всего лишь сделала замечание»: в Новосибирске многодетная мать избила соседку в лифте на глазах у детей

В Новосибирске многодетная мать избила соседку в лифте на глазах двоих детей. Фото: стоп-кадр.

В лифте дома на улице Романтиков произошла драка. Старшую по подъезду Наталью избила её соседка – многодетная мать. У пострадавшей перелом носа и сотрясение мозга. Подробности – в материале КП-Новосибирск

«ВСЕМ ВАМ РОЖИ НАБЬЮ»

Многодетная семья приехала в Новосибирск несколько лет назад. Администрация Ленинского района выделила им две квартиры. Одна из них – в доме № 2 на улице Романтиков. Как рассказывает старшая по подъеду Наталья, сперва все было мирно. Почти.

– Дети ее всегда вели себя плохо. А когда жильцы тактично делали замечания, у нее начиналась агрессия. А ребятишки ее то сломают что-то, то еще как-то напакостят. Всего у этой женщины то ли пять, то ли шесть детей. В прошлом году самая маленькая спустилась сама на первый этаж. Получается, была без присмотра, – рассказала КП-Новосибирск Наталья. – А летом 2022 года ее мальчик, которому лет 12, обломал цветы на первом этаже, наплевал в горшок. Это попало на запись камер видеонаблюдения. Ее отправили в домовой чат. А мать стала реагировать агрессивно, сказала, что я ее достала. И вообще заявила, чтобы цветы мы убрали, обматерила меня.

Конфликт с цветами произошел в том числе из-за того, что соседка выставляла на лестничной площадке личные вещи. Делать это ей запретили представители УК, сославшись на пожарную безопасность. Видимо, женщину задело, что вещи ей ставить нельзя, а вот цветы почему-то можно.

– Я решила не продолжать с ней диалог в переписке, а спустилась лично поговорить. Та сперва не открывала дверь. А когда все-таки открыла, вместо приветствия сразу ударила меня по по щеке. Я опешила. А она стала тянуть дверь на себя. А я на себя. В итоге у меня в руках осталась ручка от ее двери. Я стояла в слезах и в шоке. Я пришла ведь просто поговорить, по-человечески. А меня вот так вот встретили…– вздыхает Наталья, – Я вызвала полицию. Они приняли заявление. А еще рассказали, что на эту семью уже были вызовы.

ТРЕНИРУЕТСЯ НА МУЖЕ

Из диалога полицейских Наталья поняла, что у женщины есть муж. Он – собственник полученных квартир. Также в квартире живет бабушка детей.

– Они вместе пьют, а потом начинают его бить: теща и жена. А тот вызывает полицию. Говорит, что ему угрожают убийством за долю в квартире. Но отказываться от нее он не намерен. Он такой маленький, щупленький. А жена его – крупная женщина, – пояснила Наталья.

СКАЗАЛИ, ЧТО ЖИЗНИ МНЕ НЕ ДАДУТ

Конфликты с многодетной матерью на этом не закончились.

– Когда я вернулась из отпуска, поднималась в лифте вместе с ее старшим сыном. Я его попросила, чтобы он наказал брату не портить цветы. На это он мне ответил, что соберет всех ребят на районе, и они мол не знают, что со мной сделают. Я пыталась записать его слова на диктофон, но он вырывал у меня из рук телефон, – поделилась женщина.

Наталья оповестила о ситуации руководство УК. Сибирячка говорит, что было написано заявление и в прокуратуру.

– Мы с соседями думаем, что ей все спускают с рук, потому что она многодетная. Но какая она мать? Занимается ли она воспитанием детей?

«Я ЕЙ ЗАМЕЧАНИЕ, ОНА НАЧАЛА МЕНЯ БИТЬ»

Рано утром в пятницу, 11 ноября, Наталья отправилась на работу. Как обычно на 8 этаже села в лифт, на 4-м к ней присоединилась многодетная соседка с детьми.

– Зашла ее маленькая девочка и постарше, а соседка была с пакетом мусора, и попала им мне на ботинок. Я ей сделала замечание. Сказала, что не нужно ставить свой мусор мне на ноги. Это все, что я ей сказала. Та же обматерила меня и сказала, что я ей всю жизнь отравила. А потом начала меня бить! – рассказала КП-Новосибирск женщина. – Я просто потерялась. Пыталась ей ответить. Но я не могла нормально дать сдачи. Там стояли дети! Эти минуты, пока она меня била, показались мне вечностью.

Конфликт записали камеры наблюдения. На видео видно, что старшая девочка пыталась отцепить мать от соседки, но у нее не вышло.

Наталья говорит, что после встречи с соседкой лицо у нее мгновенно опухло, а из носа хлестала кровь. Пуховик был порван. Женщина доехала до работы, откуда ее отправили в больницу. В травмпункте Наталье диагностировали перелом носа, ушибы, сотрясение мозга.

Наталья говорит, что после встречи с соседкой лицо у нее мгновенно опухло, а из носа хлестала кровь. Фото: предоставлено Натальей.

– Мне было так больно. Невыносимо. Мне никто в жизни не наносил таких ударов, – говорит пострадавшая.

Со справкой женщина приехала в полицию. Участковый опросил ее, принял заявление и направил на судмедэкспертизу. По ее результатам будет понятно, что дальше. Пока в полиции Наталье сказали ждать.

В травмпункте Наталье диагностировали перелом носа, ушибы, сотрясение мозга. Фото: предоставлено Натальей.

ОНА СМЕЕТСЯ И ВИНЫ НЕ ЧУВСТВУЕТ

Многодетная соседка после нападения не извинилась. Да и в целом, по словам Натальи, считает себя правой.

– В чате дома написала, что я обнаглевшая. Что я вечно сую свой нос, куда не надо, вот мол я без носа и осталась! То есть она продолжила писать гадости, уверяя, что она права, – рассказывает Наталья.

Женщина надеется, что огласка в СМИ не даст делу уйти в стол.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Юрист Марина Пьянкова говорит, Наталье нужно как можно скорее пройти судмедэкспертизу, чтобы документально зафиксировать побои.

– Если жильцы уже обращались в прокуратуру, и в течение 30 дней не было ответа, нужно составить обращение в областную, а потом, если нужно, в генеральную прокуратуру. Пострадавшая женщина правильно поступила, что сняла побои. Теперь нужно скорейшим образом пройти судмедэкспертизу. Так как ЧП по попало на видео, скорее всего, уголовное дело возбудят. Все на кадрах наглядно видно и понятно, кто виноват. Вряд ли в этот раз дело уйдет в стол. Ну а в случае очередного затишья, поможет, повторюсь, коллективная жалоба в прокуратуру, – сказала юрист.

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