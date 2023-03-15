Она даже не извинилась: дело многодетной матери, избившей соседку в лифте на глазах у детей, дошло до суда

Дело многодетной матери, избившей соседку в лифте на глазах у детей, дошло до суда. Фото: стоп-кадр.

Стало известно продолжение истории про многодетную мать, жестоко избившую соседку в лифте. Она напала на женщину на глазах у детей. Била по голове, лицу, сломала нос. Произошло все из-за банального замечания. Пострадавшая Наталья рассказала КП-Новосибирск, что нападавшую будут судить.

– В конце января я только забрала результат СМЭ, поставили лёгкий вред здоровью. А это статья 115 часть 1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Она предполагает, что я в частном порядке подаю на неё в суд. Пока дата заседания назначена на 22 марта, в 11.00. По определению суда, она подсудимая, то есть статья уже есть, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Сибирячка отметила, что соседка перед ней даже не извинилась. При этом в семье, по словам Натальи, продолжаются скандалы и пьянки.

Пострадавшая восстановилась после травмы, но голова теперь периодически болит.

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