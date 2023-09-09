«Его довели словами, что он никому не нужен»: что стало с мальчиком, которого мама оставила в новосибирской больнице

Ребенок до сих пор в реабилитационном центре. Фото: Артем КИЛЬКИН/соцсети

Почти полгода назад КП-Новосибирск писала о семилетнем мальчике, которого мама оставила в инфекционной больнице. «Я его не буду забирать. Он мне не нужен», - цитировали врачи слова женщины. Ребенок рос в многодетной семье - у него три сестры. Мать утверждала, что сын неуправляемый и агрессивный, к тому же она сама просила на время забрать у нее детей, так как ей самой предстояло полугодовое лечение в больнице.

Как сложилась судьба ребенка - в материале КП-Новосибирск.

«РАЗРЕЗАЛ ДЕНЬГИ И СМЫЛ В УНИТАЗ»

Семилетний Саша* попал в Новосибирскую инфекционную больницу в середине марта. Его лечили от кишечной инфекции. Медсестры сразу обратили на ребенка внимание: худенький, зубы нечищены, то лезет обниматься, то балуется для привлечения внимания. Сам Саша нелестно отзывался о своей семье. Говорил, что мама пьет и что он уже бывал в гостях в приюте.

Врачи и другие пациенты подняли тревогу, с проверкой явились надзорные органы. Выяснилось, что ребенок из многодетной семьи, где нет отца. Мама воспитывает четверых детей: старшей дочери 9 лет, а младшей недавно исполнилось полгода. Но сложные отношения у нее именно с мальчиком.

- Мама сама написала заявление, чтобы сына и старших дочерей поместили в центр временного содержания детей, а ее младшую дочку - в дом ребенка. Это вынужденная мера, потому что женщина сама легла в больницу на долгосрочное лечение, - уточнила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области.

Мальчика не забрали из больницы. Фото: соцсети

Мама Саши Елена* утверждала, что сын неуправляемый, и напрямую называла его садистом.

- Он разрезал деньги ножницами и смыл в унитаз. Хватал ножи и кричал, что убьет всех. Когда у него начались эти всплески, я была беременная. Ночами не спала, караулила, чтобы он ничего не вытворил, - призналась КП-Новосибирск женщина.

Елена предполагала, что сын вел себя так из ревности к сестренкам.

- Он младшую чуть с балкона не скинул. Сказал: «Давай птичек посмотрим», - и за ноги ее с балкона свесил. Второй дочке клок волос отрезал, пока та спала. Он, наверное, сильно ревновал, - описывает сибирячка.

Однако соседи рассказывали совсем другое: именно мама довела ребенка до нервного срыва.

- Живут они в однокомнатной квартире, с ними еще брат Лены и какая-то подружка. Сын у них был как изгой. Однажды мать пошла с ним анализы относить, он все пролил. Так Лена заставила его нести эту пустую банку в мороз голыми руками. Ребенок ручки обморозил, - утверждали соседки, знакомые с семьей. - Девчонок-то они любят, а сына - нет.

В итоге детей раскидали по временным приютам, семилетнего Сашу перевели из больницы в реабилитационный центр, грудничка поместили в дом малютки, сама мама легла в больницу на лечение.

«У ДОЧКИ НАШЛИ КЛЕЩЕЙ, А СЫНА ЗАБРАЛИ В БОЛЬНИЦУ»

Прошло почти полгода с того момента, как история семьи Елены стала общественным достоянием. Как говорит мама, все это время она часто ездила к детям на свидания. Поначалу привозила еду, сладости, потом стала закупать ребятишкам одежду в школу и садик. При этом мама не испытывает благодарности к сотрудникам учреждений, которые заботились о ее детях столь длительное время.

Дома сделали ремонт. Фото: предоставлено Еленой

За то время, пока женщина лежала в больнице, родственники сделали в ее квартире ремонт. Как говорят жители дома, там перестелили полы, купили каждому ребенку рабочий стол, кресло-кровать. Скоро установят пластиковые окна. Елена же дистанционно устроилась на работу. Будет уборщицей, как только выйдет из больницы.

- Я приезжала к девочкам в гости. Они говорили, что скучают, и очень просились домой. К ним там ужасно относились. У них даже лица иногда были неумытые, у одной из девочек вообще после прогулки двух клещей нашли на голове. Ну как так? - возмущается Елена, многодетная мама. - К Саше я тоже приезжала. Он такой ласковый стал, просился ко мне сильно. А теперь его снова забрали в больницу: в центре его вроде довели. Кто-то говорил ему постоянно, что его бросили, он никому не нужен.

Многодетная мама уверяет журналистов, что к концу сентября уже выпишется из больницы и заберет всех детей домой.

- Я изменилась, правда. Для меня это было хорошим уроком, я буду лучше заботиться о своих маленьких, - заявила КП-Новосибирск Елена.

*имена изменены

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