«Он ножницами деньги разрезал, в туалете смыл»: сибирячка отказалась от семилетнего сына, бросив его в больнице

Мальчика отправили в центр временного содержания. Заберет ли его оттуда мама - вопрос… Фото: предоставлено мамой мальчика/Олег Укладов

В соцсетях появился гневный пост про мать-кукушку из Новосибирска. Мол, женщина привезла мальчика в инфекционную больницу, ребенка вылечили, пришло время выписки, но она категорически отказалась за ним приезжать: «Когда дозвонились, услышали: «Я его не буду забирать, он мне не нужен».

- Мальчик умный, активный. Да, может быть слишком, за это его гоняют все пациенты и жалуются медперсоналу. Приходилось его закрывать в палате, - пишет автор поста и костерит маму ребенка. - Видно, что ребенок был обделен любовью и вниманием, поэтому сейчас он пытается сделать все, чтобы на него обратили внимание...

Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила, пост - не фейк. Мальчика действительно не забрали из больницы.

- Медработники пытались связаться с мамой мальчика, но она не вышла на связь. После выписки она сына не забрала. Сейчас его определили в центр временного содержания детей, - подтвердила КП-Новосибирск Надежда Николаевна.

Нам удалось найти маму ребенка. У нее немного другая версия событий: врачи с ней не связывались и ребенка в центр она отдала сама. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

ХОРОНИЛ ИГРУШКИ И РЕЗАЛ ДЕНЬГИ

Семилетний Саша* - старший ребенок в семье. Его мама Лена* не работает, сидит в декрете с двумя дочками - одной 3 года, другой еще нет и месяца. Отец мальчика покончил с собой полгода назад. В воспитании детей Елене помогают брат и мама.

- Сашу всегда все любили, уделяли ему максимум внимания. Но он на 1,5 года попал в больницу с инфекцией. Лежал там один, но мы его навещали. А после выписки его будто подменили. Ребенок начал странно себя вести. Например, стал ломать игрушки и закапывать их в землю. Говорил, что хоронит, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама Саши. - Я спросила: «Кто тебя этому научил?» Он и ответил, что мальчики в больнице.

Женщина описывает поведение ребенка уставшим, тревожным голосом. А еще прямо называет семилетнего сына садистом.

- Он ножницами деньги разрезал, в туалете смыл. Ножи хватал и кричал, что убьет всех. Когда у него эти всплески начались, я беременная была. Ночами не спала, караулила, чтобы он ничего не вытворил, - призналась КП-Новосибирск женщина.

Елена предполагает, что поведение мальчика вызвано ревностью к сестрам.

- Он младшую чуть с балкона не скинул. Сказал: «Давай птичек посмотрим», - и за ноги ее с балкона свесил. Второй дочке клок волос отрезал, пока та спала. Он, наверное, ревновал сильно… Может быть, братика хотел, - дрожащим голосом описывает поведение старшего сына многодетная мама. - Я же его и к психологам водила. Но это не сработало. При них Саша ведет себя идеально, а дома в него будто дьявол вселяется.

«С НИМ СТРАШНО ЖИТЬ»

В больницу Саша попал в середине марта. Снова с инфекцией. По словам матери, ей начали звонить оттуда и жаловаться.

- Мне звонили врачи и говорили, что он телефон у кого-то украл, деньги тоже вроде. Медики же мне и посоветовали отдать ребенка в центр, - объясняет сибирячка. - Я сама пришла в опеку и написала заявление, чтобы сына забрали туда на полгода. Я не справляюсь!

Елена плачет. Признается, что самой противно от этого поступка.

- Я думала, что мы перетерпим, справимся, но не получилось. Я сейчас сама ложусь в больницу на лечение и после приеду к сыну, но он меня видеть не хочет. Как мне передали, Саша заявил, мол, «не хочу видеть рожу материну. У меня одни сестры!», - говорит женщина. - Я сына не бросала! Сама на нервах сейчас. Я его хочу домой вернуть, но и находиться с ним невозможно.

Елена говорит, что пока не знает, как поступить. Полгода, мол, это перерыв, а потом решит, навсегда ли отказывается от ребенка. Пока неизвестно, стоит ли семья на учете как неблагополучная и есть ли у мальчика какой-то реальный психиатрический диагноз или это издержки воспитания.

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