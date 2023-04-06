«Кормила объедками, связывала скотчем»: соседи просят забрать детей у жительницы Новосибирска, оставившей сына в больнице

Мальчика и его сестер поместили в разные центры. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk/ Артем Килькин

Новосибирская многодетная семья попала под прицел опеки и Следственного комитета после того, как мать оставила в больнице семилетнего сына. Говорит, не справляется с жестокостью мальчика. Да и сама болеет - ложится в больницу, поэтому оставила в центрах и домах ребенка еще троих детей. Между тем соседи семейства подали голос. Они вышли на связь с корреспондентом КП-Новосибирск и просят не возвращать детей матери. «Она издевалась над мальчиком. Это она садистка, а не он», - считают жители.

СЕМЕРО В ОДНУШКЕ

Подробностями поделились несколько соседей. Все они не захотели раскрывать свои имена, но они есть в редакции.

С их слов, Алена* переехала в их девятиэтажку из небольшого села в области. Поселилась у двоюродного брата в однокомнатной квартире. С собой привезла старшую дочь. Остальные дети появились уже на новом месте. Кто отец - соседи не знают. Постоянного мужчину у молодой многодетной мамы они не наблюдали.

- Не работает, сидит на шее у брата. С ними еще живет опекунша брата - вроде бы это ее квартира. В этой однушке их семь человек: брат, опекунша, мама эта и ее ребятня. Видимо, все существуют на детские пособия, - рассказала КП-Новосибирск соседка.

О том, какие условия в квартире, неизвестно, но соседи утверждают, что над семилетним мальчиком издевались чуть ли не с самого рождения.

- Мальчишка такой хороший был, а они его изуродовали. Он еще совсем маленький был, а Аленка его уже отталкивала от себя - прямо ногой, очень грубо. Говорила, что ненавидит его, - вспоминают соседи. - Ребенку таблетки прописывали, а ему их не давали.

«ДЕВОЧЕК КОРМИТ, А СЫН СМОТРИТ, КАК ЩЕНОК»

Следующая история не для слабонервных. Соседи семьи рассказывают это с дрожью в голосе и со слезами на глазах.

- Ему связывали скотчем руки, ноги и заклеивали рот. Сажали в ванну, и он там сидел. Сын у них был как изгой. Кормили одними объедками. Когда мать пошла с ним анализы относить, он пролил все. Так мать заставила его нести эту пустую банку в мороз голыми руками. Ребенок ручки обморозил, - утверждают новосибирцы. - Девчонок-то они любят, а вот сына - нет.

По словам соседей, над мальчиком издевались не только физически, но и морально.

- Мама его придет домой, девчонкам накупит всего, сидит, кормит, а он как щенок - только смотрит. Ему ничего не давали. Кухню даже закрывали, чтобы он не ел. Ребенок просто озлобился. Он же видел, что девочкам - все, а ему - ничего, - возмущаются соседи.

Естественно, все это жильцы дома наблюдали не лично - эти истории распространили люди из квартиры, кто конкретно и зачем - другой вопрос.

Правда ли это и насколько все запущено, выяснять должны были органы опеки, куда, как уверяют, уже обращались бдительные неравнодушные соседи. Многодетную семью тогда проверяли, но никакого результата не было.

- Денег займут, продуктов накупят, холодильник заполнят - и все у них хорошо. Мальчика они действительно не хотели забирать из больницы. Сказали, что он им не нужен, - добавляют местные жители.

Сейчас жители дома хотят одного: чтобы детей у нерадивой матери изъяли. Делом занимается Следственный комитет. Там уже начали проверку.

ОФИЦИАЛЬНО

КП-Новосибирск обратились за комментарием к уполномоченной по правам ребенка Надежде Болтенко. Она рассказала о многодетной семье.

- По моим данным семья не состоит на учете ни в ПДН, ни в КДН. Женщина сама написала заявление, чтобы детей временно забрали, пока она находится на длительном лечении. Новорожденная девочка сейчас в доме малютки, мальчик в одном центре, а еще двое детей в другом, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

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