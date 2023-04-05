«Сама придумала сыну диагноз»: психолог о матери, которая бросила 7-летнего мальчика в новосибирской инфекционке

Психолог усомнилась в диагнозе 7-летнего мальчика, которого мать бросила в новосибирской больнице. Фото: предоставлено матерью ребенка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История многодетной матери, бросившей 7-летнего сына в новосибирской инфекционке, поразила бездушием. Женщина оставила мальчонку на произвол судьбы, заявив, что ей сложно с ним справиться. В разговоре с журналистами КП-Новосибирск мать пыталась оправдаться. Говорила, что мальчик неуправляем, опасен, называла его садистом. Насколько это может быть реально, КП-Новосибирск попросила прокомментировать нейропсихолога Людмилу Баскакову.

«ТАКОГО ДИАГНОЗА НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Про худенького мальчишку, лежавшего в инфекционке, соседки по палате отозвались хорошо. Рассказали, что он добрый, отзывчивый. Такой, по их словам, рубаха-парень, готовый отдать последнее. Вот только, заметили женщины, какой-то недолюбленный… Лез обниматься, порой демонстративно баловался, привлекая внимание. Почти типичное описание семилетки. Однако родная мама описывает сына иначе. Женщина убеждена, ее сын – монстр.

– С ним невозможно рядом находиться. Он угрожает убийством и мне, и маленьким сёстрам. Ему даже диагноз поставили - врожденный садизм. Он с каждым годом все хуже и хуже становится. Ножи у него не раз забирали, – поделилась с КП-Новосибирск мать ребенка. – Обращались к психологам. При них он показывает себя идеальным мальчиком.

Нейропсихолог Людмила Баскакова засомневалась, что мать, оставившая ребенка в больнице, обращалась с ребенком к специалистам.

– Назревает вопрос, насколько адекватна сама мать? Потому что если у ребенка есть врожденная агрессивность, то врачи хорошо помогают с ней справиться. Мать водила сына к специалистам для оказания помощи? Как-то пыталась ему помочь? Или же просто нашла повод избавиться от одного из своих детей, – задается вопросами врач. – Детская агрессивность является нормой. Она обычно направлена на обидчиков. У детей нет другого способа себя защитить. Диагноза «врожденный садизм» в отношении ребенка официально не существует. Непонятно, откуда женщина это взяла. Вероятно, сама придумала и так назвала агрессивное поведение сына.

Врач добавила, что мальчик действительно может проявлять ревность к младшим сестрам. И это тоже вполне нормальная детская реакция.

– В данном случае может проявляться сиблинговая ревность, ревность к младшим, которые похищают материнскую любовь. Важно родителям выстраивать правильно поведение, чтобы не провоцировать ее у старшего ребенка. Но это явление есть в каждой семье, у каждого ребенка, у которого родился младший брат или сестра. Это абсолютная норма.

«МАМЕ САМОЙ НУЖНА ПОМОЩЬ»

7-летнего мальчика после больницы поместили в реабилитационный центр «Виктория». По словам матери, она подписала согласие на то, что сын пробудет там полгода. А дальше женщина уже будет решать, как ей поступать с ребенком.

– В реабилитационном центре мальчику помогут, если там с ним будут заниматься психологи, психотерапевты, чтобы помочь ему совладеть с эмоциями и понять, что вообще происходит в его семье. Мальчика могут научить, как проявлять свою агрессию не ужасающими способами, не опасными для других, – говорит Людмила Баскакова.

При этом врач предполагает, что матери самой нужна помощь.

– Вероятно, мы видим такой мамин крик о помощи: «Я не справляюсь, помогите мне!». Социальные службы должны определить, по какой причине мать не справляется и сделать все, чтобы помочь. В городе достаточно бюджетных организаций, деятельность которых направлена на оказание помощи семьям, попавшим в трудные ситуации, – говорит специалист. – Сложно сказать, любит мать этого мальчика или нет. На лицо видно то, что женщина устала. Вероятно, она находится в депрессии. Такое состояние выливается в такие акции, зачастую неприемлемые.

Сейчас мать сама легла в больницу на длительное лечение. Младшую дочь, которой нет и месяца, она на время сдала в дом малютки. Еще двух детей также отдала а ребцентр.

Ситуацией заинтересовались следователи. Они проводят проверку о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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