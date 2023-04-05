«Скучает по своим сестричкам, хороший мальчуган»: что известно о семилетнем мальчике, которого мать оставила в новосибирской больнице со словами «не справляюсь»

Мать отдала ребенка в центр временного содержания на период своего лечения. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk/ Артем Килькин

Изначально сообщение, облетевшее соцсети, казалось выдумкой: мама отказалась забирать семилетнего сына из инфекционной больницы со словами «не нужен». Позже выяснилось, это действительно случилось в одной из больниц Новосибирска. Мать мальчика - многодетная. Говорит, решила отдать сына, потому что тот агрессивен, хотел убить младшую сестру, ревнует ее к девочкам, ломает игрушки и еще порезал деньги и смыл в унитаз.

Что вообще известно об этой семье и какова судьба остальных ребятишек - в материале КП-Новосибирск.

«СКУЧАЕТ ПО СВОИМ СЕСТРИЧКАМ»

Саша* поступил в больницу в середине марта, ребенка лечили от кишечной инфекции.

- Его привела в больницу даже не мама, а дядя. Мальчик был в грязной, старой одежде. Очень худенький, но это, наверно, в силу возраста. Он подвижный ребенок. И все-таки было видно, что им не занимались, - рассказала КП-Новосибирск мама другого маленького пациента. - Еще обратила внимание, что у мальчика нет зубов. Сгнили все.

Родители, которые лежали в инфекционке вместе с детьми, говорили, что мальчик «будто недолюбленный». То лез обниматься, то демонстративно баловался, привлекая внимание.

- Некоторые мамы позволяли ему играть со своими детьми. Он очень добрый мальчишка. Когда его угощали чем-то, говорил, что отдаст другому ребенку, потому что он любит их и они его тоже, - говорит наша собеседница.

- Мальчик рассказывал что-то про свою семью?

- Говорил, что мама, когда пьет, отворачивается и что он уже был в «гостях» в приюте. Мальчик рассказывал, что скучает по своим сестричкам, так что история его мамы про ревность и агрессию в их сторону - что-то странное. Он отзывчивый, хороший мальчуган, который просто стал кому-то не нужен.

Мама Саши настаивает на другой версии событий. Ее ребенок болеет с самого детства и 1,5 года пролежал в больнице один. Оттуда ребенок вернулся совсем другой.

- Он на всех кидался, хватал ножи и говорил, что убьет всех. С ним страшно дома оставаться, - призналась КП-Новосибирск женщина.

«МАМА ЛЕГЛА В БОЛЬНИЦУ»

Что же известно о семье Саши на данный момент? Его мама в одиночку воспитывает четверых детей (хотя в интервью КП-Новосибирск рассказала про троих), старшей девочке 9 лет, а младшей дочери еще не исполнился месяц. Их отец покончил с собой полгода назад. В Новосибирск семья переехала из небольшого села в области.

- Семья не состоит ни на каких учетах, кроме как в больнице, - сообщила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка НСО.

Как уточнила Надежда Николаевна, мать действительно сама отдала его в центр временной реабилитации, но только на время. Но это не значит, что бросила.

- Мама мальчика сама написала заявление, чтобы сына поместили в центр временного содержания детей, а ее новорожденную дочку - в дом ребенка. Это вынужденная мера, потому что женщина сама легла в больницу на долгосрочное лечение, - уточнила КП-Новосибирск Надежда Николаевна.

Старшую дочку и трехлетнюю девочку также определили в центр временного содержания детей.

В любом случае к делу подключились следователи. Они организовали доследственную проверку по информации о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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