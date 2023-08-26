«Ребенок до сих пор в инвалидном кресле, заикается»: что стало с пятилетним мальчиком, у которого в аварии под Новосибирском погибла вся семья

Мальчик чудом выжил и смог встать на ноги после ДТП и комы. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

Страшная авария, лишившая пятилетнего мальчика родителей, произошла в марте 2023 года. Как говорят родные ребенка, черный Land Cruiser вылетел на встречку и врезался в семейный автомобиль. 33-летний отец погиб на месте, трехлетний брат умер в скорой, а 30-летняя мама скончалась в реанимации. Выжил только пятилетний Стас: несколько дней он пробыл в коме, но через 5 месяцев встал на ноги. Водитель Land Cruiser как сквозь землю провалился, а в соцсетях начали появляться комментарии вроде «погибший сам виноват». Откликнулись очевидцы - они предоставили видео, где внедорожник, за рулем которого, предположительно, был из Ордынского района, вылетел на встречку. Теперь следователи готовы назвать виновника страшной трагедии, а сестра и бабушка мальчика мечтают продолжить реабилитацию маленького Стаса.

Стас потерял в ДТП маму, папу и младшего брата. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

ДЕРЖАЛА ЕГО ЗА РУКУ

Трагедия случилась на дороге Новосибирск - Кочки - Павлодар. Семья Макеевых - 33-летний Александр, 30-летняя Лена и двое их сыновей - пятилетний Стас и трехлетний Денис - ехала в Камень-на-Оби. Их автомобиль Honda Civic столкнулся с внедорожником Land Cruiser, от удара вылетел на встречную полосу и врезался в междугородний автобус Kia Grandbird.

- Я была в гостях у бабушки Стаса Светланы - нашей с Леной мамы. Примерно через час после ДТП маме позвонили с телефона Лены, но по телефону говорила незнакомая женщина. Было сложно понять, что она хочет сказать. Мы услышали, что произошло ДТП, наши родные в крайне тяжелом состоянии. Женщина сказала, что Саша точно погиб, а Лена, Денис и Стас дышали и подавали признаки жизни. Женщина плакала в трубку, а мы были в полном шоке. Нам казалось, что это все неправда, что звонят мошенники. Но женщина так плакала, что ей нельзя было не поверить. Она говорила, что держит за руку трехлетнего Дениса и ждет реанимацию. И бросила трубку, - рассказала КП-Новосибирск тетя Стаса Светлана Матвеева.

Родные были в шоке. Вскоре им перезвонил полицейский и попросил приехать в Ордынскую районную больницу. Врачи вынесли окровавленные вещи и сказали самое страшное: Александр погиб, Денис скончался по дороге в больницу, а Лена на грани жизни и смерти, подключена к аппаратам ИВЛ и искусственного сердца. Стас чудом выжил и получил тяжелые травмы головы с кровоизлиянием в мозг, сотрясение и контузию, переломы бедренных костей со смещением, перелом ребра, ушибы внутренних органов, ссадины и гематомы.

- Это было самое ужасное время в моей жизни. Пока мама сквозь боль и слезы узнавала про лечение Стаса, я начала проводить сбор средств и увидела в соцсетях, что в пабликах и СМИ искажают информацию о ДТП: якобы Саша сам виноват в столкновении, спровоцировав ДТП. Нужно было рассказать людям правду, и я стала сама писать посты, - объяснила КП-Новосибирск Светлана Матвеева.

Черный внедорожник пошел на обгон, это попало на видео. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

ПОМОГЛИ ТЕ, КТО ЕХАЛ РЯДОМ

Оказалось, что дознаватель в первом документе допустила ошибки: неправильно было описано ДТП, неправильно сделаны замеры торможения. И в результате на бумаге водитель Honda Civic оказался виновником гибели своей семьи.

- Пошла путаница, и мы испугались, что виновника ДТП не найдут. «Внезапно» пропали все видеорегистраторы у участников и очевидцев ДТП. Мы начали искать свидетелей в СМИ и в соцсетях, стали писать комментарии: «ищем свидетелей этого ДТП». Так на нас вышли люди, которые ехали в соседних машинах. Один из них ехал следом за автобусом, он передал видео: там видно, что «крузак» начал обгонять автобус, не успел завершить маневр, а навстречу им ехала наша Honda Civic. Внедорожник столкнулся с нашей машиной в лоб, ее выкинуло под автобус, а затем развернуло - как будто она сама вылетела на встречку. Это была самая удобная версия для участников ДТП, - поделилась с КП-Новосибирск Светлана Матвеева.

Мальчик мечтает избавиться от инвалидного кресла и пойти в школу. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

Через месяц после трагедии Светлану вызвал следователь Ордынского межрайонного отдела СКР по региону. Пришлось провести две автоэкспертизы по делу, вторая подтвердила невиновность погибшего Александра. Водители Lаnd Cruiser и Kia Grandbird на связь с родными погибших не выходили, а вот свидетели аварии помогали: выражали соболезнования, звонили и писали. Некоторые пришли на похороны, особенно переживала женщина, которая держала за руку умирающего трехлетнего Дениса. Теперь Светлана ждет постановления от следователей, которое поможет определить виновника ДТП.

Тетя и бабушка просят поддержать сбор и продлить реабилитацию. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

- Раньше я думала только о себе, а теперь в жизни появился Стас, ради которого мы с бабушкой Светланой стараемся. Врачи сотворили настоящее чудо - поставили ребенка на ноги, но он до сих пор может сделать лишь пару шагов и передвигается в инвалидном кресле. Дают о себе знать последствия аварии: одна нога стала на 3 сантиметра длиннее, идет перекос бедра и позвоночника. Вследствие черепно-мозговой травмы упало зрение, нарушена речь - Стас сильно заикается. Реабилитация в московском центре очень дорогая, нам удалось закрыть сбор на один месяц. Но нужен еще один курс. Прогресс налицо: за неделю ноги стали лучше сгибаться, память улучшается, - добавляет Светлана Матвеева. - Стас упорно занимается - мечтает пойти в школу с другими детьми. Мы не отказываемся от бесплатной медицины, впереди еще несколько операций. Но сейчас нужно восстановить ему память и мышление, пока последствия для мозга не стали необратимыми. Большое спасибо всем, кто помогал, и мы просим вас помочь Стасу еще раз.

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