«Сам себе не разрешает плакать»: мальчику на инвалидной коляске, у которого вся семья погибла в ДТП, собирают деньги

Папа, мама и младший братик погибли в страшном ДТП - выжил только Стас. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

Шестилетний Стас чудом выжил в страшном ДТП. 9 марта автомобиль, в котором сидела вся семья, столкнулся с внедорожником, от удара отлетел и столкнулся рейсовым автобусом. Отец и трехлетний сын погибли на месте, мать скончалась в больнице. Выжил только старший сын, но Стас не мог сам дышать, есть и разговаривать из-за тяжелых травм головы и раздробленных костей ног. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, но последствия травм дают о себе знать. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Трагедия лишила ребенка папы, мамы и братика (в верху фото). Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

ВЫЖИЛ ТОЛЬКО СТАС

Стас - единственный, кто выжил в страшном ДТП 9 марта 2023 года: тогда ему было 5 лет. Трагедия случилась около 17.30 в Ордынском районе, на дороге Новосибирск - Кочки - Павлодар. 33-летний Александр Макеев вез семью по заснеженной дороге. Как рассказывают родственники, внезапно навстречу Макеевым вылетел внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара Honda развернуло, в нее влетел пассажирский автобус Kia Grandbird. От удара 33-летний мужчина скончался на месте, погиб его трехлетний сын Денис. Мама Елена Макеева и ее пятилетний сын Стас попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти жизнь маме, и мальчик остался сиротой.

Ребенок получил тяжелые травмы и оказался в инвалидном кресле. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

- Стас получил тяжелые травмы головы и ног, сотрясение, оба бедра были раздроблены. Сперва племянник был как бы в ступоре: не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать. Врачи сказали, что обычно с такими травмами не выживают, но мы сразу начали сбор - откликнулись друзья, родные. Помимо лечения нужны были лекарства, пеленки, памперсы. Бабушка лежала со Стасом в больнице, а я забросила все хобби и увлечения, чтобы заработать на лекарства , - рассказала КП-Новосибирск тетя мальчика Светлана Макеева. - Опеку над мальчиком оформила бабушка, он живет с ней.

Мальчик мечтает пойти в школу, для этого нужна реабилитация в Москве. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

БАБУШКА, «ТРИ КОТА» И ХОККЕЙ

Ребенок сменил три больницы, ему провели несколько операций - вживили спицы, срастили кости и затем вынули спицы: пришлось терпеть, остались шрамы. Последствия травмы головы давали о себе знать: были нарушены память и речь, развилось косоглазие, не проходила головная боль. Но самым страшным для ребенка стало осознание смерти всей семьи. Близкие всеми силами старались помочь мальчику справиться с последствиями психологической травмы. Сам Стас оказался очень сильным и жизнелюбивым ребенком.

- Сперва Стас не мог смириться с потерей, впал в депрессию. Мы стали играть и разговаривать, отвлекать его от мрачных мыслей, смотреть мультики. В нашей жизни появился блогер Влад A4 «Бумага», племянник стал подражать видео в TikTok в больнице, это помогло отвлечься от тяжелых мыслей. Племянник говорит, что сам себе не разрешает плакать. Еще Стас мечтает снова играть в хоккей - раньше племянник играл в детской команде «Сибирь Kids», – уточнила Светлана Матвеева.

Бабушка взяла опеку над Стасом, а младшая сестра мамы стала добытчиком в семье. Фото: Предоставлено Светланой Матвеевой

Через три месяца маленький Стас вернулся домой на инвалидном кресле, но сразу сел за букварь. Мальчик признался, что мечтает пойти в первый класс вместе со сверстниками. Сестра с бабушкой стали искать для Стаса возможность реабилитации, чтобы восстановить навыки запоминания и речевые навыки. Ребенок говорит, но медленно. Врачи и мамы детей с ДЦП и поражениями опорно-двигательного аппарата посоветовали московский центр «Три сестры».

- Нам предложили пройти бесплатную реабилитацию, но на нее огромная очередь, ждать придется более полугода. Центр «Три сестры» - лучший в России по результатам, но три месяца реабилитации обойдутся в 2,95 миллиона рублей. Для семьи это неподъемная сумма: папа Стаса работал в такси, мама продавала косметику, у меня агентство праздников, которое нас кормит. С помощью друзей, родных и знакомых мы собрали 860 тысяч рублей, еще 329 тысяч потратили на похороны Лены, Саши и Дениса. Остальные деньги пойдут на реабилитацию, в итоге нужно собрать около 2,4 миллиона до 9 августа. Очень важно восстановить функции мозга, мышцы и суставы ног как можно раньше. Сбор ведем в соцсетях, - объяснила КП-Новосибирск сестра Светлана Матвеева.

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