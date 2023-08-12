Жуткое зрелище! На Обском море в Новосибирске засняли водяной смерч

Водяной смерч стал своеобразной «яркой точкой» сегодняшнего дня. Фото: скриншот из видео Андрея

В субботу, 12 августа, на Новосибирском водохранилище засняли небольшой водяной смерч. Воронка была отчетливо видна на фоне темных грозовых туч.

Запись появилась в телеграм-канале «АСТ-54». Местный житель по имени Андрей ехал по дамбе ГЭС, когда заметил воронку. Снимая явление на видео, он не скрывал своих эмоций.

− Смерч в Новосибирске! Теперь я видел все! – прокомментировал изумленный новосибирец.

Некоторые интернет-пользователи не поверили, что это был именно смерч. Хотя на водяной он похож. К слову, водяной смерч – это воронкообразный вихрь воздуха и воды, который образуется над поверхностью большого водоема и соединен с кучевым облаком.

По словам специалистов, явление проявляется всего 10-15 минут – в отличие от классического смерча.

Погода преподнесла новосибирцам много сюрпризов в субботу. После ливней на улицах города произошел потоп, одну из станций Новосибирского метрополитена залило. Водяной смерч стал своеобразной «яркой точкой» сегодняшнего дня.

Кстати, в начале июня в Новосибирской области засняли пылевой смерч. Вихрь высотой в 20 метров напугал жителей села Нижечеремошное Краснозерского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber