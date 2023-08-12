«Вода льется на рельсы»: в Новосибирске из-за ливней затопило станцию метро «Заельцовская»

Станцию метро «Заельцовская» затопило.
Фото: Дмитрий БУКЕВИЧ
В субботу, 12 августа, Новосибирск оказался во власти непогоды. Из-за сильных ливней город буквально поплыл. Досталось в том числе Новосибирскому метрополитену.
Как рассказал КП-Новосибирск читатель, сегодня затопило станцию метро «Заельцовская». На записи видно, что вода стекает на рельсы.
− Такие дела на «Заельцовской»! Вода льется прямо на рельсы, − сообщил местный житель.
Ранее КП-Новосибирск писала, что улицы Новосибирска затопило. Так, дорогу размыло на перекрестке Учительской и Народной.
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