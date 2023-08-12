Водителям пришлось не ехать, а буквально плыть. Фото: Екатерина ШИРОКОВА

В субботу, 12 августа, Новосибирск накрыли ливни. Из-за этого на некоторых улицах образовался потоп. Водителям пришлось не ехать, а буквально плыть. Показываем фото и видео потопа, заставшего сибиряков врасплох.

Как сообщила КП-Новосибирск местная жительница, дорогу размыло на перекрестке Учительской и Народной.

На дорогах образовались огромные лужи. Фото: Екатерина ШИРОКОВА

− Образовалась огромная лужа. На участке собралась пробка. Машины тонут, пешеходам не пройти, − рассказала КП-Новосибирск читательница.

По информации сервиса 2ГИС, пробки в городе составляют 8 баллов. Улица Учительская как раз подсвечена красным, что говорит о заторе.

Синоптики сообщают, что во второй половине дня дождь сохранится.

− Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +17, +19 градусов, − говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

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