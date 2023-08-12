Водителям пришлось не ехать, а буквально плыть.
Фото: Екатерина ШИРОКОВА
В субботу, 12 августа, Новосибирск накрыли ливни. Из-за этого на некоторых улицах образовался потоп. Водителям пришлось не ехать, а буквально плыть. Показываем фото и видео потопа, заставшего сибиряков врасплох.
Как сообщила КП-Новосибирск местная жительница, дорогу размыло на перекрестке Учительской и Народной.
На дорогах образовались огромные лужи.
Фото: Екатерина ШИРОКОВА
− Образовалась огромная лужа. На участке собралась пробка. Машины тонут, пешеходам не пройти, − рассказала КП-Новосибирск читательница.
По информации сервиса 2ГИС, пробки в городе составляют 8 баллов. Улица Учительская как раз подсвечена красным, что говорит о заторе.
Синоптики сообщают, что во второй половине дня дождь сохранится.
− Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +17, +19 градусов, − говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер