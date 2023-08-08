«Утром я проснулась от того, что у меня текут слюни!»: жертвы косметологов честно рассказали свои истории и показали фото

Сибирячки часто становятся жертвами неудачных бьюти-процедур. Фото: предоставлено Еленой/Анна ПАШАГИНА/предоставлено Ольгой

Они выкладывают на своих страницах фото с чужими работами, покупают дипломы, заказывают поддельные препараты и прилично зарабатывают - все это о черных косметологах. С каждым годом их жертв все больше и больше. Мы публикуем рассказы пяти пострадавших женщин.

«ЛИЦО ПЕРЕКОСИЛО, НЕ МОГЛА ЕСТЬ»

28-летняя Елена из Новосибирска хотела убрать асимметрию губ, а в итоге у нее перекосило лицо. Молодая женщина обратилась к косметологу, которого посоветовали знакомые. Врач объяснила асимметрию губ подвижными мышцами и посоветовала девушке поставить жидкие нити в область щек.

- Я полностью доверилась косметологу. За процедуру отдала 13 500 рублей. Утром я проснулась и почувствовала, что у меня текут слюни. И не потому, что я сладко спала. Посмотрела в зеркало, а лицо перекосило, попыталась что-то сказать, но получилось произнести не все звуки, - рассказала КП-Новосибирск Елена, пострадавшая.

После процедуры появилась аллергия Фото: предоставлено Еленой

Елена написала косметологу. Та начала ее успокаивать: через неделю все пройдет - так встает препарат. Но с каждым днем мышцы на лице девушки блокировались сильнее.

- Я почти перестала есть и пить. Меня пригласили в студию, чтобы все исправить. Вкололи некий антидот. Мне было дико больно, все жгло, лицо горело. Я плакала, просила врача остановиться, но она продолжала колоть. У меня начала кружиться голова. В итоге мне пришлось встать и уйти, не закончив процедуру. Через несколько часов у меня распухла верхняя губа. Я испугалась и вызвала скорую помощь, - добавляет Елена.

У женщины диагностировали отек Квинке - это серьезная аллергическая реакция. После невролог поставил диагноз «нейропатия лицевого нерва». Проще говоря - паралич.

- Сейчас все прошло. Я делала много процедур, физио. Я писала на косметолога заявление в полицию. Дело с мертвой точки так и не сдвинулось, - вздыхает сибирячка.

«ШВЫ РАСХОДИЛИСЬ ПРЯМО НА МНЕ»

33-летняя Екатерина Князева хотела быть стройной и худой, а стала похожа на жертву Франкенштейна. Все из-за неудачной абдоминопластики - удаления жировых тканей вместе с кожей.

Женщина никогда не была худышкой, но после вторых родов стрелка весов перевалила за отметку 100. Екатерина решила, что пора худеть, и прибегла к помощи пластической хирургии. Цена красивого тела - почти 300 тысяч рублей. Для того чтобы осуществить свою мечту, Екатерина уговорила мужа продать «трешку», часть денег супруги потратили на операцию.

- Я прошла обследование в частной клинике, никаких противопоказаний не было. Меня госпитализировали и в январе 2021 года прооперировали. Врач обещал, что швы будут косметические, - делилась своей историей с КП-Новосибирск Екатерина. - Кожа с живота была убрана, а вот «ушки» на бедрах так и висели. Врач сказал, что попозже это все само уйдет. Он прописал мне антибиотики и послеоперационный массаж, чтобы кожа восстанавливалась. Я вернулась домой и лежала неделю - почти не вставала, а потом через пупок начала выливаться какая-то жидкость. Врач подшил мне пупок.

Шов на боку расходился. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пупок нашей героине подшивали постоянно. В итоге из него выпала нитка, а после сдачи анализов еще и стафилококк выявили. Пришлось лечить инфекцию и делать вторую операцию. За нее Катя отдала еще 50 тысяч рублей:

- На второй операции мне убрали бока, старые нитки и швы. Когда же я приехала снимать новые швы, бок просто разошелся. Мне его тут же начали сшивать. Я отправляла досудебную претензию, но в итоге ее отклонили.

Бок у Екатерины все-таки зарос, в объемах она уменьшилась, но вот швы на теле оказались далеки от косметических. Женщина признается: ей больно смотреть на себя в зеркало.

БАРАБАН, А НЕ ЛИЦО

39-летняя Валентина* заработала отек Квинке после мезотерапии (процедура омоложения, во время которой специальным препаратом обкалывается каждый сантиметр кожи, после чего лицо приобретает более здоровый вид. - Ред.). Дело было на майских праздниках. Женщине сделали уколы красоты, но спустя сутки лицо начало чесаться.

- Лицо начало гореть, а папулы, которые появились на месте проколов, росли, багровели и чесались. Это был кошмар. Я написала косметологу, и она мне сказала, что это пройдет, нужно просто помазать кожу противоаллергической мазью. Но мне становилось хуже. Высылала косметологу фотографии, а она только руками разводила. Сама не знала, что делать, - вспоминает Валентина.

Папулы начали зудеть и опухать. Фото: предоставлено Валентиной

Лицо опухало все больше и больше, пришлось вызывать скорую. Врачи диагностировали у Валентины отек Квинке. Аллергию удалось остановить с помощью капельниц. Однако последствия неудачной процедуры на лице сибирячки держались долго.

Деньги за процедуру ей вернули.

БРОВИ-ЗИГЗАГИ

У 32-летней Ольги С. после уколов ботокса брови «пустились в пляс». Женщина хотела сделать их на одном уровне, а в итоге получились «зигзаги».

- Меня сразу смутило то, что мне делали уколы в лежачем положении. Я видела в рекламе, что обычно клиентки сидят. Мне ответили, что это новая технология. В итоге мой ботокс лег неправильно, брови перекосило, они стали похожи на зигзаги. Из-за испорченного лица у меня сорвалось несколько деловых встреч. Мастер предложила избавиться от проблемы с помощью микротоков, но это не помогло. Как выяснилось позже, ботокс мне поставили не в те точки, вот брови и «поплыли», - говорила нам Ольга.

Брови были как у Пьеро. Фото: предоставлено Ольгой

По словам женщины, ей потребовалось около года, чтобы вывести препарат и вернуть брови в прежнее состояние. Ольга выдохнула, в суд подавать не стала - морально устала от этих экспериментов. Деньги за процедуру - 9 тысяч рублей - ей не вернули.

«Я НЕ МОГЛА СИДЕТЬ»

Москвичке Любови Лауфер сделали неудачную пластическую операцию в новосибирской клинике. Женщина хотела подправить грудь, убрать жир с живота и немного добавить его в область ягодиц. С врачом все обговорили, но перед операцией клиентку поставили перед фактом, что заниматься ее телом будет другой врач. Женщина очнулась от наркоза и испытала шок.

- Живот у меня будто «разорвало» пополам, одна грудь стала меньше другой и вся перекосилась - кошмар просто! Но самое страшное - размер ягодиц! - возмущалась Любовь. - Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, он закачал мне литра 2! Да я даже сидеть на этом «кардашьяне» не могла из-за адской боли.

После операции женщина предпочитала носить плотную одежду. Фото: предоставлено Любовью Лауфер

Мать троих детей потратила на операцию 400 тысяч рублей. После подала в суд и выиграла. Она отсудила у новосибирской клиники 1,5 миллиона.

- Взыскать с клиники в пользу Любови Лауфер уплаченную по договору стоимость медицинских услуг - 400 тысяч рублей, неустойку в размере 400 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 200 тысяч рублей, штраф за невыполнение в добровольном порядке требований истца - 500 тысяч рублей, - сообщили в Одинцовском городском суде.

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