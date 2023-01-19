«Я даже сидеть на ней не могла!»: москвичка, которой сделали попу, как у Кардашьян, отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей

Суд встал на сторону Любови. Фото: предоставлено Любовью ЛАУФЕР.

Одинцовский городской суд поставил точку в деле 47-летней москвички Любови Лауфер, ставшей жертвой пластического хирурга. Мама троих детей хотела сделать липофилинг - это когда откачивают жир с проблемных зон и закачивают в другие части тела. Довериться женщина решила знакомому хирургу из новосибирской клиники - ради этого специально приехала в Сибирь. Но уже на месте ее поставили перед фактом: оперировать будет другой врач. Любовь согласилась. Заплатила 400 тысяч рублей, чтобы ей скорректировали грудь. И попросила закачать немного жира в ягодицы, о чем потом очень пожалела.

Когда Любовь очнулась от наркоза, готова была на стенку лезть от боли и ужаса.

- У меня все тело было один сплошной синяк! Живот будто разорвало пополам, одна грудь стала меньше другой и вся перекосилась - кошмар просто! Но самое страшное было - это размер ягодиц! - рассказывала КП-Новосибирск Любовь. - Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Он вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, закачал мне литра 2! Да я даже сидеть на этом «кардашьяне» не могла из-за адской боли.

После операции любовь предпочитала носить плотную одежду. Фото: предоставлено Любовью ЛАУФЕР.

А дальше были два года судебных разбирательств, и в итоге служители Фемиды встали на сторону пациентки.

- Взыскать с клиники в пользу Любови Лауфер уплаченную по договору стоимость медицинских услуг - 400 тысяч рублей, неустойку в размере 400 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 200 тысяч рублей, штраф за невыполнение в добровольном порядке требований истца - 500 тысяч рублей, - сообщили в Одинцовском городском суде.

Любовь заявляла в иске еще одно требование - чтобы клиника возместила расходы на корректирующие операции - 1,88 миллиона рублей. Но это требование суд не поддержал.

- Не усматривается оснований для взыскания с клиники этих расходов, - уточнили в суде.

В итоге клиника по решению суда должна выплатить Любови 1,5 миллиона рублей.

Приговор еще может быть обжалован медцентром. Пойдут ли они на этот шаг, пока неясно.

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